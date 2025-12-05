Người dân TPHCM “ngột thở” vì hơn một năm sống chung với bụi mù

Người dân TPHCM than trời vì đường Nguyễn Xiển như "sa mạc bụi" (Video: Thúy Hường).

Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng ngay gần khu vực thi công Vành đai 3 đã biến tuyến đường Nguyễn Xiển (đoạn qua phường Long Bình, Đông Hòa, TPHCM) thành "biển bụi" mỗi khi xe lớn đi qua. Bụi đất cuộn lên thành từng đợt dày đặc như sương mù, "nuốt trọn" cả người và phương tiện giao thông.

Người dân di chuyển qua đây phải đối mặt với tình trạng khói bụi dày đặc, nhiều người phải vừa lái xe vừa che mặt, thậm chí đeo hai lớp khẩu trang để hạn chế hít phải bụi bẩn.

Người tham gia giao thông ra đường không mang khẩu trang phải đưa tay lên che mũi khi chiếc xe phía trước phóng vụt qua, cuốn theo làn bụi mù mịt.

Việc thi công dự án Vành đai 3 cùng lưu lượng lớn xe tải hạng nặng, xe container ra vào cảng Long Bình hàng ngày là một trong những nguyên nhân khiến đường hư hỏng và gây bụi.

Một người khuyết tật điều khiển xe ba bánh phải cố gắng giữ thăng bằng khi băng qua đoạn đường gồ ghề, trong khi phía sau là xe tải lao tới, cuốn theo bụi mù mịt.

Chị Đào, chủ tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Xiển, cho biết chị phải phủ bạt và dùng bìa cát tông che kín hàng hóa để tránh bụi bám. "Không che lại là bụi phủ hết, ngày nào tôi cũng phải quét nhà đến bốn lần," chị chia sẻ và bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp hỗ trợ để đời sống và sinh hoạt của người dân bớt vất vả hơn.

Tình trạng khói bụi mù mịt kéo dài gần một năm qua đã đẩy người dân vào cảnh "sống chung với bụi", ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày.

Bụi phủ kín, đóng thành lớp dày đặc làm mờ cả nội dung của các bảng hiệu ven đường.

Nhiều nhà dân phải dùng tấm chắn, bạt để che chắn nhà cửa. Dù bạt đã mục nát, công trình Vành đai 3 vẫn chưa thi công xong, khiến người dân tiếp tục chịu đựng cảnh ô nhiễm.

Nút giao Tân Vạn, khởi công từ tháng 4/2024 với tổng vốn 1.800 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, được kỳ vọng là điểm kết nối quan trọng giữa Xa lộ Hà Nội, Metro số 1, đường Nguyễn Xiển và ĐT 743A. Tuy nhiên, tiến độ thi công chậm trễ đang gây ra nhiều bất tiện và bức xúc cho người dân địa phương.

Thực hiện: Hồng Đô - Duy Ngô