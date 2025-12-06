Phố đêm nhộn nhịp ở chợ cổ gần 100 năm tuổi tại TPHCM

Phường Bình Tây vừa chính thức đưa đề án phố đêm Chợ Lớn vào hoạt động, tạo điểm nhấn mới cho khu vực Chợ Bình Tây, một trong những ngôi chợ cổ lớn nhất TPHCM với gần 100 năm tuổi. Động thái này nhằm nâng tầm hình ảnh chợ, đồng thời tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và thu hút du khách.

Chợ Bình Tây, tọa lạc tại phường Bình Tây, là một công trình gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Chợ Lớn. Với việc khai trương phố đêm, khu vực này hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn, kết hợp giữa giá trị văn hóa - lịch sử và các hoạt động thương mại, giải trí.

Tối 4/12, phố đêm Chợ Lớn đã chứng kiến lượng lớn người dân và du khách đổ về tham quan, mua sắm.

Các gian hàng bày bán đa dạng các món ăn, thức uống chế biến tại chỗ, cùng với thực phẩm đóng gói từ các doanh nghiệp uy tín.

Nhiều món ăn dân gian đẹp mắt, cùng các đặc sản ba miền đã hội tụ tại các gian hàng, mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú cho thực khách.

Đây cũng là cơ hội để các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực và người kinh doanh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời chia sẻ kiến thức về kỹ thuật chế biến, dinh dưỡng và nguồn gốc thực phẩm cho người tiêu dùng.

Phố đêm Chợ Lớn không chỉ là nơi mua sắm mà còn là không gian quảng bá văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc trưng của các vùng miền, thu hút sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước.

Phố đêm Chợ Lớn có tổng diện tích 1.510m2, bố trí các gian hàng gồm xe food truck và xe đẩy tay, chia thành các khu chức năng. Khu vực ăn uống được trang bị bàn ghế tiện lợi cho người dân và du khách. Phố đêm hoạt động từ 18h đến 24h hàng ngày.

Chị Hòa (phường Bình Tân) bày tỏ sự vui mừng: "Tôi rất vui khi địa phương có thêm điểm vui chơi, ăn uống vào ban đêm như thế này. Ngay khi hay tin về phố đêm hoạt động, tôi đã đưa cả nhà đến để ăn uống, tham quan. Đồ ăn ở đây cũng rất đa dạng, giá cả lại phải chăng".

Cùng với việc khai trương phố đêm, Tuần lễ ẩm thực và bánh dân gian Nam Bộ lần thứ nhất năm 2025 cũng đã được khai mạc tối 4/12 với quy mô 40 gian hàng, bao gồm 30 gian ẩm thực và 10 gian bánh dân gian.

Những hoạt động này nằm trong định hướng của địa phương nhằm khai thác giá trị văn hóa - lịch sử của chợ Bình Tây, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng và quảng bá khu vực phố đêm Chợ Lớn như một trung tâm sinh hoạt văn hóa, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí và du lịch trọng điểm của Thành phố.

Việc vận hành phố đêm vào thời điểm cuối năm, gắn liền với các hoạt động lễ hội, được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển du lịch phường Bình Tây, làm phong phú và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trong khu vực Chợ Lớn.