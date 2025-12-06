Tất bật công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường "đắt nhất hành tinh"

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có điểm đầu tại nút giao Ô Chợ Dừa và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục với tổng chiều dài hơn 2,2km cắt qua nhiều tuyến đường như: Cát Linh, La Thành, Láng Hạ, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh.

Dự án được phê duyệt vào cuối năm 2017, dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng nên đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện (Ảnh: Hải Long).

Mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các phường Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Các địa phương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 15/12 và thông tuyến trước 15/1.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lực lượng chức năng các địa phương trên đang khẩn trương tiến hành giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành trước 15/12.

Một số đoạn đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, chờ công tác thi công.

Trong buổi làm việc chiều 5/12, với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Giảng Võ và phường Hai Bà Trưng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 là việc lớn, cả thành phố đang vào cuộc cùng các phường. Các cơ quan của thành phố đang đồng hành cùng các phường để hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường này trước ngày 15/12.

Với "5 điểm nghẽn" gồm ùn tắc giao thông, úng ngập, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự đô thị, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các phường tập trung thực hiện các giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của thành phố để giải quyết các vấn đề này.

Hiện nhiều điểm trên tuyến Đê La Thành đã được quây tôn, chuẩn bị phá dỡ.

Theo ông Tống Ngọc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường Giảng Võ, cho biết phường đã thành lập tổ công tác thực hiện "chiến dịch 20 ngày, đêm quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1". Cán bộ phường đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng.

Các lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ, giải phóng mặt bằng đoạn vào Bệnh viện Nhi Trung ương (ngõ 879, đường La Thành, phường Láng) vào chiều 5/12. Công tác tháo dỡ được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo an toàn.

Công tác phá dỡ tại hai nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh đang được triển khai khẩn trương. Gần 10 máy xúc các loại hoạt động liên tục, khẩn trương tháo dỡ các công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Cụ Trương Thị Vân (91 tuổi, sống tại dốc Bệnh viện Phụ sản) mong muốn gia đình có một nơi ở mới ổn định, đảm bảo cuộc sống sau này.

Người dân tất bật vận chuyển đồ đạc ra khỏi nhà để các lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ.

Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Đê La Thành làm nghề buôn bán, sản xuất đồ gỗ công nghiệp nên việc di dời, tháo dỡ được thực hiện cẩn trọng để đảm bảo an toàn trong phòng cháy, chữa cháy cũng như đảm bảo an toàn lao động.

Một số người tổ chức điểm thu mua sắt vụn ngay dọc tuyến đường Đê La Thành.

Loạt cửa hàng trên phố Đê La Thành đã đóng cửa, treo biển chuyển địa điểm, người dân gấp rút di dời tài sản đến nơi khác.

Chiều 5/12, gia đình ông Hùng (62 tuổi) khẩn trương di dời các đồ đạc trong cửa hàng kim khí của gia đình để gửi tạm nhà hàng xóm.

Ngày 4/12, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Theo đó, dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2026. Nguyên nhân điều chỉnh do khó khăn trong giải phóng mặt bằng dẫn đến dự án chưa hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt.

Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài 2,2km với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng. Đây thường được gọi là tuyến đường "đắt nhất hành tinh" (Ảnh: Google map).

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm ùn tắc trên trục La Thành và tăng cường kết nối với trung tâm Hà Nội.