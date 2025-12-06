Hải Phòng đặt mục tiêu phủ 100% wifi miễn phí tại nhà văn hóa vào 2030

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 317 về phát triển hạ tầng số, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 57-NQ/TW, Quyết định 1132 và các chương trình hành động của thành phố. Mục tiêu là xây dựng hạ tầng số dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, thông minh, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao Đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng (Ảnh: Ngọc Bích).

Thành phố đặt nguyên tắc phát triển hạ tầng số “hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí”, hướng đến nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Hải Phòng sẽ từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, IoT, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, blockchain, bán dẫn, lượng tử, nano và mạng 5G, 6G.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, 100% người dùng có khả năng truy cập Internet cáp quang tối thiểu 1Gbps và được hỗ trợ giải pháp an toàn bảo mật. Mỗi công dân trưởng thành có một smartphone và một tài khoản thư điện tử. Các dịch vụ an ninh, an toàn như camera giám sát, cảnh báo cháy nổ, chăm sóc người già, trẻ em sẽ được phổ cập đến từng hộ gia đình và tuyến phố.

Hải Phòng cũng đặt mục tiêu phủ sóng 100% dân số bằng mạng 5G và sẵn sàng triển khai thử nghiệm 6G. Thành phố sẽ đầu tư nâng cấp Trung tâm dữ liệu hiện có và hỗ trợ phát triển 2-3 trung tâm dữ liệu mới đạt tiêu chuẩn xanh, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và ứng dụng AI.

Để hoàn thành các mục tiêu, thành phố xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhóm giải pháp, tập trung vào phát triển hạ tầng viễn thông - Internet, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng vật lý - số, tiện ích số và công nghệ số. Hải Phòng sẽ hoàn thiện cơ chế, huy động nguồn lực, thúc đẩy chia sẻ hạ tầng và nâng cao năng lực khai thác.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai kế hoạch và tham mưu lập Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2030, tầm nhìn 2040. Thành phố kỳ vọng kế hoạch này sẽ tạo đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy kinh tế số và củng cố vị thế địa phương dẫn đầu chuyển đổi số.