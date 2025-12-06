Cảnh sát cứu công nhân bị điện giật trên mái nhà ở TPHCM

Công an phường Tân Hưng, TPHCM, cho biết, đơn vị đã cứu một nam công nhân bị điện giật khi thi công trên mái nhà.

Chiều 5/12, tổ công tác thuộc Công an phường Tân Hưng gồm: Đại úy Nguyễn Lê Đình Duy, Thượng úy Đỗ Hùng Kiệt, Thượng úy Ngô Mạnh Sang, tiếp nhận tin báo về việc một nam công nhân bị giật điện khi thi công trên mái nhà.

Khi đến nơi, các cán bộ công an đã khẩn trương cắt nguồn điện, tiếp cận hiện trường trên mái cao, đưa nạn nhân xuống vị trí an toàn. Ngay sau đó, tổ công tác thực hiện sơ cứu theo đúng kỹ thuật trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện, giúp nam công nhân vượt qua tình huống nguy hiểm.

Cảnh sát cứu nam công nhân bị điện giật trên mái nhà (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khi di chuyển qua tuyến đường nội bộ khu dân cư của phường Tân Hưng, tổ công tác phát hiện một phụ nữ bị tai nạn, tinh thần hoảng loạn, chấn thương phần mềm.

Các cán bộ đã nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu ban đầu, trấn an tâm lý và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc kịp thời.

Theo Công an phường Tân Hưng, hành động của Đại úy Nguyễn Lê Đình Duy, Thượng úy Đỗ Hùng Kiệt, Thượng úy Ngô Mạnh Sang thể hiện rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ, tác phong nhanh nhẹn, trách nhiệm, luôn có mặt khi người dân cần.