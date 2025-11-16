Dân “leo thang” gần một năm để vào nhà vì Vành đai 3 TPHCM thi công ì ạch

Dự án nút giao Tân Vạn, một trong những hạng mục trọng điểm của Vành đai 3 TPHCM, đang gây ra nhiều bất tiện và bức xúc cho người dân địa phương do tiến độ thi công chậm trễ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, kinh doanh.

Khởi công từ tháng 4/2024 với tổng vốn 1.800 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, nút giao Tân Vạn được kỳ vọng sẽ là điểm kết nối quan trọng giữa Xa lộ Hà Nội, Metro số 1, đường Nguyễn Xiển và ĐT 743A (nối đường Tân Vạn, TP Dĩ An, Bình Dương cũ). Tuy nhiên, thực tế thi công đang diễn ra không như mong đợi.

Theo phản ánh của người dân, từ trước Tết Nguyên đán 2025, một đoạn dài khoảng 500m trước nhà dân, thuộc phạm vi công trường nút giao Tân Vạn, đã bị đào sâu 3-4m và rộng khoảng 10m để làm cống thoát nước. Tình trạng này đã kéo dài suốt nhiều tháng, khiến việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân trở nên vô cùng khó khăn.

Mỗi gia đình phải tự trang bị thang để leo vào nhà, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Hoạt động kinh doanh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì khách hàng không thể tiếp cận.

Anh Nguyễn Đức Chiến (22 tuổi), chủ quán cơm, cho biết hàng ngày anh phải leo cầu thang sắt cao 2m để di chuyển giữa quán và nhà kho.

Các hàng quán chỉ còn duy trì hoạt động nhờ khách quen, khách vãng lai gần như không còn.

Bà Ngọc Mai (50 tuổi) bức xúc: “Suốt cả năm nay, tôi phải chịu cảnh trèo ra trèo vào, buôn bán chỉ cầm cự, khách thì hầu như chẳng thấy đâu”.

Mặt tiền nhiều hộ dân trở nên nham nhở, cống nước nguy hiểm được đặt ngay trước cửa nhà. Ông Nguyễn Công Thống, vào chiều 10/11, phải tự đào đất, dựng thang tạm để ra vào. “Trời nắng thì còn đỡ, chứ mưa là ngập luôn, không còn lối đi”, ông Thống than thở.

Nhiều hộ dân đã phải bỏ mặt bằng hoặc di chuyển sang phía sau để buôn bán cầm chừng. Tiếng ồn liên tục từ máy móc thi công cũng là một vấn đề lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của người dân, đặc biệt là trẻ em.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 6/11, ông Võ Duy Tân, Giám đốc Ban điều hành dự án Vành đai 3 khu vực Bình Dương cũ (Ban Giao thông), thừa nhận nút giao Tân Vạn dù đạt tiến độ tích cực nhưng không thể thông xe vào ngày 19/12 theo yêu cầu của UBND TPHCM. Điều này càng làm tăng thêm sự lo lắng và bức xúc cho người dân.

Người dân địa phương đang rất mong mỏi dự án sớm được đẩy nhanh tiến độ, tái lập lại đường và vỉa hè để cuộc sống trở lại bình thường.

Vành đai 3, với tổng chiều dài hơn 90km, là tuyến đường liên vùng quan trọng đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Mặc dù một đoạn 15,3km qua Bình Dương cũ (Mỹ Phước - Tân Vạn) đã hoàn thành từ lâu, các nút giao trọng điểm như Tân Vạn vẫn đang gặp nhiều vướng mắc.

Vị trí Nút giao Tân Vạn đoạn qua Xa lộ Hà Nội (Đồ hoạ: Bảo Quyên)