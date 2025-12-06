Phản ứng của CĐV Malaysia khi đội nhà thua đậm tuyển nữ Việt Nam

Tuyển nữ Việt Nam đại thắng 7-0 trước Malaysia

"Tuyển nam thì đối mặt bị xử thua. Tuyển nữ ở SEA Games thì thất bại nặng nề trước tuyển nữ Việt Nam.

Bóng đá Malaysia chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ", tài khoản Jaidi Bensali của Malaysia bình luận trên trang Football Association of Malaysia sau khi chứng kiến đội tuyển nữ nước nhà thua đậm tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 0-7 trên sân Chonburi (Thái Lan) tối 5/12.

Huỳnh Như tự tin đi bóng giữa vòng vây của các cầu thủ nữ Malaysia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tuyển nữ Việt Nam ở đẳng cấp vượt trội so với tuyển nữ Malaysia. Điều này sớm được chứng minh khi đoàn quân của HLV Mai Đức Chung nhanh chóng dẫn trước đối thủ với tỷ số 4-0 ngay trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ giải lao, dù không quá nỗ lực trong khâu tấn công, tuyển nữ Việt Nam vẫn ghi được thêm 3 bàn thắng để ấn định chiến thắng 7-0 trước tuyển nữ Malaysia.

Chứng kiến màn trình diễn của đội nhà, không ít người hâm mộ Malaysia tỏ ra thất vọng.

"Đã đến lúc nhìn vào thực tế. Đã đầu tư bao nhiêu tiền cho bóng đá nữ khi thành quả nhận lại không tương xứng. Với những kết quả như này tốt hơn hết là giải tán đội, đỡ lãng phí tiền của dân. Suy cho cùng bóng đá nữ không hợp với người Malaysia", tài khoản Alam Syah Bandar bình luận.

Cầu thủ nữ Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng ở trận ra quân (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Tuyển quốc gia Malaysia sắp bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam. Bóng đá nữ nhận thất bại 0-7, sắp tới là trận đấu giữa U22 Malaysia với Việt Nam và không ai kỳ vọng về một kết quả tốt. Quá thất vọng", tài khoản Azmiabdullah bày tỏ.

"Đội tuyển nữ nên giải tán, để dành ngân sách đầu tư cho các môn thể thao khác có triển vọng hơn", tài khoản Eisya Zaisha đưa ra đề nghị.

"Các chị em ở nhà làm nội trợ sẽ tốt hơn. Chứ đá thế này chỉ tốn thời gian và phát bực với người xem", tài khoản Ameerul Hakeem nói thêm.

"Đến khi nào mới thắng được tuyển nữ Việt Nam. Các cầu thủ và ban huấn luyện không thấy xấu hổ sao? Việt Nam họ chỉ cười khi nhìn chúng ta chơi bóng", tài khoản Muhammad Hazreen Hamiron lên tiếng.

"Công bằng thì đẳng cấp của đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đều rất mạnh. Chúng ta để thua cũng là điều dễ hiểu. Trận thua sẽ tốt hơn cho các cầu thủ tiếp tục nỗ lực tập luyện", tài khoản Hamzi Hanif chốt lại.