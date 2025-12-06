Nga dự đoán “tác giả” chính sau kế hoạch hòa bình Ukraine của Mỹ

Từ trái sang: Con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (Ảnh: RBC).

Phát biểu với truyền thông trong nước ngày 5/12, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết sự tham gia của con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner trong các cuộc đàm phán ở Nga “rất đúng thời điểm”.

Theo ông, điều đó đã bổ sung một “yếu tố tiếp cận có hệ thống” cho sự thân thiện” của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

“Tôi tin rằng, ở nhiều khía cạnh, nếu một kế hoạch nào đó dẫn tới dàn xếp tiếp tục được hình thành trên giấy, thì phần lớn người cầm bút sẽ là Kushner”, ông Ushakov nhấn mạnh.

Vào tháng 11, Mỹ đã trình bày một kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tài liệu này được cho là soạn thảo bởi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev.

Phiên bản ban đầu của kế hoạch gồm 28 điểm, nhưng một số điểm trong đó lại rất có lợi cho Nga. Vì lý do này, các phái đoàn Mỹ và Ukraine đã tổ chức các cuộc họp tại Geneva và Miami để sửa đổi tài liệu và làm cho nó phù hợp hơn với Kiev.

Hôm 2/2, ông Witkoff và Kushner đã đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về tài liệu đã được cập nhật.

Sau 5 giờ đàm phán, ông Ushakov cho biết, cuộc thảo luận hiệu quả, mang tính xây dựng. Ông cho biết chưa đạt được thỏa hiệp nào, nhưng các bên sẵn sàng tiếp tục làm việc.

Những bình luận của ông được hiểu như một sự bác bỏ đề xuất hòa bình của Mỹ. Tuy nhiên, ngày hôm sau, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định điều đó không đúng. Ông nói rằng, Tổng thống Putin đã đồng ý với một số đề xuất của Mỹ.

Bản thân Tổng thống Putin cho biết kế hoạch hòa bình của Mỹ được chia thành 4 nhóm và ông ủng hộ một số đề xuất trong đó. Trước các cuộc đàm phán, có thông tin cho rằng tài liệu đã được rút xuống còn 19-22 điểm sau cuộc tham vấn giữa Mỹ và Ukraine.

Theo New York Times, một trong các nhóm đề xuất liên quan đến chủ quyền Ukraine, bao gồm giới hạn về quy mô các lực lượng vũ trang Ukraine và tầm bắn của tên lửa. Các nhóm còn lại đề cập đến nhượng bộ lãnh thổ, hợp tác kinh tế hậu chiến giữa Mỹ và Nga, và các vấn đề an ninh rộng lớn hơn ở châu Âu.

Các nguồn thạo tin cho biết, vấn đề lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine vẫn là 2 chủ đề gây trở ngại lớn nhất cho tiến trình hòa đàm. Phái đoàn Ukraine được cho là sẽ tiếp tục thảo luận với đại diện của Mỹ vào ngày 5/12 theo giờ địa phương.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho rằng, một nền hòa bình công bằng cho Ukraine đồng nghĩa với việc chấm dứt xung đột mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, giao tranh phải dừng lại dọc theo chiến tuyến.

Ông cũng nhấn mạnh: “Đối với chúng tôi, việc đơn giản từ bỏ lãnh thổ là điều không thể chấp nhận được. Chính vì điều đó mà chúng tôi đang chiến đấu, để không phải từ bỏ lãnh thổ của mình”.

Theo ông Syrskyi, ông thậm chí không cho phép mình nghĩ đến kịch bản Ukraine bị buộc phải nhượng bộ lãnh thổ toàn bộ các vùng Donetsk và Lugansk cho Nga.

“Tất cả các cuộc chiến rồi cũng sẽ kết thúc, và dĩ nhiên, chúng tôi hy vọng cuộc chiến của mình cũng sẽ kết thúc. Và khi điều đó xảy ra, một nền hòa bình công bằng phải được thiết lập. Theo quan điểm của tôi, hòa bình công bằng là hòa bình không có điều kiện tiên quyết, không từ bỏ lãnh thổ. Điều đó có nghĩa là dừng lại dọc theo đường tiếp xúc hiện tại”, Tổng tư lệnh Ukraine cho biết.

Ông làm rõ rằng trước hết phải có một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, sau đó mới bắt đầu đàm phán.

“Bất kỳ hình thức nào khác sẽ là một nền hòa bình không công bằng, và đối với chúng tôi thì điều đó không thể chấp nhận được”, ông Syrskyi nói.