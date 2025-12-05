Hơn 1.000 cô gái biểu diễn pha trà ở Lâm Đồng

Đêm 5/12, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Lễ hội Trà quốc tế - World T.E.A Fest 2025.

Tham dự lễ có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, 40 đại sứ của các quốc gia, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp.

Các cô gái biểu diễn pha trà tại Lễ hội Trà quốc tế 2025 được tổ chức tại Lâm Đồng (Ảnh: Tường Vân).

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương được thiên nhiên ban tặng khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng tốt. Từ lâu, Lâm Đồng nổi tiếng với nhiều loại nông sản chất lượng cao gắn liền thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Trong số đó, Lâm Đồng trở thành nôi của những dòng trà thượng hạng, sánh vai cùng các danh trà nổi tiếng Việt Nam và thế giới.

Ông Đinh Văn Tuấn cho biết, lễ hội là cơ hội để địa phương và các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, văn hóa trà đặc sắc đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, lễ hội là cầu nối thắt chặt các mối quan hệ hợp tác quốc tế, với sự hiện diện của hơn 50 vị đại sứ, tổng lãnh sự, hơn 80 đại sứ sắc đẹp từ hơn 80 quốc gia.

“Lễ hội lần này còn là dịp để kết nối các nhà sản xuất, nhà phân phối và tiêu thụ trà; mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh và thúc đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu. Là hành trình khám phá của du khách tại các vùng trà xanh ngát và trải nghiệm văn hóa trà với những nghệ nhân trà lâu năm”, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nói.

Lễ hội Trà quốc tế 2025 được khai mạc đêm 5/12 tại Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Tại lễ khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025, tổ chức VietKings công bố 4 kỷ lục Việt Nam mới, gồm: Nhà máy chè cổ 1927 tại Bảo Lộc - một trong những cơ sở chế biến chè lâu đời còn tồn tại ở Việt Nam; đơn vị tổ chức Lễ hội Trà quốc tế với chuỗi hoạt động văn hóa, kinh tế, ngoại giao quy mô lớn nhất; tiết mục “Vũ khúc thanh tâm trà” với 1.111 trà nương pha trà và dâng trà theo phong cách “Việt trà thức” đông nhất tại một địa điểm; lễ hội có nhiều hoa hậu, đại diện sắc đẹp của Miss Cosmo đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia trải nghiệm nhất.

Cũng tại sự kiện, Liên hiệp UNESCO Việt Nam và Liên hiệp UNESCO Nhật Bản trao chứng nhận Thực hành Di sản văn hóa phi vật thể cho Công ty Cổ phần chè Lâm Đồng (Ladotea) nhờ nỗ lực quy tụ cộng đồng thực hành và lan tỏa tri thức trà trên quy mô chưa từng có.

Với chủ đề “Nơi kết nối tinh hoa trà của nhân loại”, Lễ hội Trà quốc tế 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra ngày 5-7/12 tại khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc và một số vùng trồng chè tiêu biểu của Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân, du khách được trải nghiệm chuỗi các hoạt động: Hội chợ triển lãm trà quốc tế; hội nghị cấp cao về phát triển bền vững ngành trà; đại nhạc hội trà; chương trình trà ngoại giao; lễ hội đường phố.