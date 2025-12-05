Nghiên cứu kéo dài đường sắt TPHCM - Cần Thơ đến Cà Mau

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (PMU Mỹ Thuận) vừa có văn bản đề xuất Bộ Xây dựng về chủ trương nghiên cứu tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau.

Trước đó, PMU Mỹ Thuận được giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TPHCM - Cần Thơ. Đơn vị này đã hoàn thành báo cáo và trình Bộ Xây dựng vào ngày 26/9.

Một đoạn cao tốc từ Cần Thơ về Cà Mau sắp thông xe (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đến ngày 29/10, Thủ tướng quyết định điều chỉnh quy hoạch. Tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ được kéo dài đến Cà Mau với tổng chiều dài 320km, khổ đường 1.435mm, phân kỳ đầu tư trước và sau năm 2030.

Theo PMU Mỹ Thuận, việc nghiên cứu tổng thể tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau theo quy hoạch mới là rất cần thiết, bảo đảm tính đồng bộ và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Do đó, PMU Mỹ Thuận kiến nghị Bộ Xây dựng giao bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Cần Thơ - Cà Mau, đồng thời cho phép thực hiện nghiên cứu tổng thể toàn tuyến TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau.

Trên cơ sở được chấp thuận, PMU Mỹ Thuận sẽ nghiên cứu lựa chọn quy mô, công nghệ lõi, vận tốc thiết kế phù hợp cho toàn tuyến; số lượng và vị trí các ga đảm bảo hài hòa nhu cầu vận tải, đặc thù tuyến đường dài, hiệu quả khai thác và đồng bộ với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Quá trình nghiên cứu, đơn vị sẽ tối ưu hóa quỹ đất sử dụng cho các ga, phù hợp với quy hoạch địa phương, định hướng phát triển đô thị và phân kỳ nhu cầu vận tải.