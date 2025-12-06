Triều cường ở TPHCM đạt đỉnh 1,85m, nguy cơ ngập sâu nhiều nơi

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều tại TPHCM xuất hiện vào rạng sáng và chiều tối 6/12. Mức dự báo tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè là 1,75m, trạm Thủ Dầu Một là 1,85m, cao hơn báo động III.

Thời điểm trên, gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, có thể gây mưa lớn kết hợp với triều cường, làm ngập úng các khu vực trũng thấp, ven sông; ảnh hưởng giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội tại TPHCM.

Nước ngập do triều cường trên đường Bình Quới (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo Sở Xây dựng TPHCM, từ đầu năm 2025 đến cuối tháng 11, thành phố ghi nhận hơn 75 ngày triều vượt báo động I (mức từ 1,4m trở lên). Đỉnh triều cao nhất trong năm rơi vào ngày 6/11, đạt 1,77m tại trạm Phú An.

Thống kê cho thấy TPHCM có 23 tuyến đường bị ngập khi triều vượt báo động. Trong đó, khu vực TPHCM cũ có 12 vị trí ngập sâu 0,15-0,3m; khu vực Bình Dương cũ có 8 điểm ngập và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 3 điểm ngập.

Trước đó, ngày 5/12, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, lúc 2h30, mực nước trên kênh Đồng Điền đạt 1,69m (cao hơn báo động III là 0,09m); lúc 3h tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt 1,67m (cao hơn báo động III 0,07m).

Mực nước cao nhất ngày tại các trạm trên sông Sài Gòn được dự báo tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 10 (âm lịch) những ngày tới.