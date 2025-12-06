Cuộc thi 80 năm truyền thống lực lượng CSGT nhận về hơn 14.300 bài viết

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2026), Cục Cảnh sát giao thông đã chủ trì tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông”.

Theo ban tổ chức cuộc thi, sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân. Ban tổ chức đã triển khai cuộc thi đến các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các học viện, trường công an nhân dân, công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, kết quả chấm vòng sơ khảo cho thấy, từ khi phát động cuộc thi đến ngày 30/9, ban tổ chức đã nhận được 14.350 bài dự thi từ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các địa phương, các trường công an nhân dân, giáo viên, học sinh các trường THPT, THCS, Tiểu học và đông đảo người dân.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Bộ tham gia tích cực như: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Hậu cần Bộ Công an; Cục C10 Bộ Công an; Cục Khoa học chiến lược lịch sử Công an, mỗi đơn vị tham gia gửi 10 bài dự thi.

Ngoài ra, toàn quốc có 34/34 công an tỉnh, thành phố có tổ chức lựa chọn bài dự thi gửi về ban tổ chức cuộc thi, trong đó có 24/34 đơn vị có kế hoạch, công văn phát động cuộc thi, tiêu biểu như: Bắc Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...

Các trường Học viện Cảnh sát nhân dân; Học viện An ninh nhân dân; Đại học Cảnh sát nhân dân; Cao Đẳng Cảnh sát nhân dân I; Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II; Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân đều có kế hoạch phát động và mỗi đơn vị gửi 10 bài dự thi theo đúng thể lệ.

Cũng theo ban tổ chức, cuộc thi đã nhận được 13.500 bài dự thi từ các giáo viên, học sinh của các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học trên toàn quốc đã gửi trực tiếp và qua Email về Cục Cảnh sát giao thông.

Tại vòng sơ khảo, ban giám khảo đã lựa chọn ra 200 bài tiêu biểu và sau khi chấm độc lập đã lựa chọn ra 40 bài thi chất lượng cao đưa vào vòng chung khảo.

Tại vòng chung khảo, ban giám khảo đã thực hiện chấm toàn bộ 40 tác phẩm đã được lựa chọn từ vòng sơ khảo, và xếp từ cao xuống thấp theo số điểm trung bình của các giám khảo chấm thi.

Ban tổ chức quyết định trao giải thưởng cho các bài dự thi theo cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất; 3 giải Nhì; 5 giải Ba; 20 giải Khuyến khích.

Theo ban tổ chức, qua quá trình tổ chức, chấm thi cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông”, xét đề nghị của ban giám khảo cuộc thi, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất Bộ Công an tặng 1 Bằng khen cho 1 bài dự thi đạt giải Nhất và tặng Giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông cho 39 bài dự thi (gồm 28 bài dự thi đạt giải và 11 bài dự thi đạt chất lượng tốt nhưng chưa đạt giải chính).

Nhận xét về chất lượng các bài dự thi được gửi về, ban tổ chức cuộc thi cho biết nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, thể hiện sự tìm hiểu nghiêm túc, có chiều sâu, bố cục rõ ràng, nội dung phong phú, hình ảnh minh họa sinh động.

Nhiều bài viết thể hiện tình cảm, niềm tự hào và sự trân trọng đối với lực lượng CSGT; nêu bật những tấm gương dũng cảm, tận tụy, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, một số bài dự thi đã thể hiện tư duy sáng tạo, liên hệ thực tiễn sâu sắc, đưa ra những giải pháp có tính khả thi cao trong việc xây dựng lực lượng CSGT chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những bài viết này cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và tình cảm chân thành của người dự thi, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông” là một cuộc thi có quy mô lớn, thu hút được nhiều người tham gia cả trong và ngoài lực lượng công an nhân dân.

Cuộc thi là một hoạt động trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông. Đồng thời là hoạt động hưởng ứng chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945-2/9/2025); 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân (19/8/1045-19/8/2025); 20 năm Ngày toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân (21/2/1946-21/2/2026).

Thông qua cuộc thi nhằm góp phần lan tỏa truyền thống, quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông qua các thời kỳ, gắn với các giai đoạn kháng chiến chống giặc ngoại xâm và xây dựng thống nhất đất nước.

Ngoài ra, cuộc thi đã góp phần khơi gợi niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng CSGT, cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung và chiến sĩ cảnh sát giao thông nói riêng, phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông.

Đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông trong toàn xã hội.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, để đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, công tác triển khai thực hiện có hiệu quả của công an các đơn vị, địa phương, công tác phối hợp chặt chẽ của ban tổ chức và Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã phát động tới tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đồng thời ban tổ chức cũng chủ động đa dạng hóa việc phát động, thông tin về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông.

Nội dung: Văn Yên

Thiết kế: Vũ Hưng

06/12/2025 - 00:00