Pakistan - Afghanistan đấu súng dữ dội dọc biên giới

Một chiến binh Taliban ngồi trên xe tăng ở Spin Boldak, tỉnh Kandahar, Afghanistan, gần biên giới với Pakistan ngày 15/10 (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn của lực lượng Taliban ở Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, cho biết lực lượng Pakistan đã phát động các cuộc tấn công vào huyện Spin Boldak, tỉnh Kandahar vào ngày 5/12.

Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan, ông Mosharraf Zaidi, cáo buộc lực lượng Afghanistan "vô cớ nổ súng" dọc biên giới Chaman.

"Pakistan vẫn hoàn toàn cảnh giác và cam kết đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cũng như sự an toàn của người dân chúng tôi", ông Zaidi cho biết trong một tuyên bố.

Vị trí của Pakistan và Afghanistan (Ảnh: Britannica).

Cuộc đấu pháo diễn ra 2 ngày sau khi vòng đàm phán hòa bình mới giữa hai nước láng giềng Nam Á kết thúc mà không đạt được đột phá nào, mặc dù cả hai bên đã đồng ý tiếp tục lệnh ngừng bắn mong manh.

Các cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út vào cuối tuần trước là cuộc đàm phán mới nhất trong một loạt cuộc đàm phán do Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả rập Xê út tổ chức nhằm xoa dịu căng thẳng sau các cuộc đụng độ biên giới chết người hồi tháng 10.

Islamabad cáo buộc các chiến binh Afghanistan đã thực hiện các vụ tấn công gần đây ở Pakistan, bao gồm cả các vụ đánh bom liều chết liên quan đến công dân Afghanistan. Kabul phủ nhận cáo buộc này, nói rằng họ không thể chịu trách nhiệm về an ninh bên trong Pakistan.

Hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ hồi tháng 10. Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở biên giới kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021.

Lệnh ngừng bắn đã được công bố sau các cuộc đụng độ biên giới hồi tháng 10. Người phát ngôn của chính quyền Taliban cho biết thỏa thuận ngừng bắn là kết quả của “yêu cầu và sự kiên quyết của phía Pakistan”.

Người phát ngôn tuyên bố chính quyền Afghanistan đã chỉ đạo tất cả các lực lượng tuân thủ lệnh ngừng bắn với điều kiện Pakistan không có hành vi gây hấn.

Pakistan cáo buộc Kabul chứa chấp các tay súng TTP, lực lượng đồng minh của Taliban Afghanistan, vốn đã tiến hành nhiều vụ tập kích đẫm máu trên lãnh thổ Pakistan.

Kabul phủ nhận, khẳng định họ không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để chống lại các nước khác.

Afghanistan, quốc gia không giáp biển, có đường biên giới dài khoảng 2.600km với Pakistan.