Triệu tập nghi phạm cắt trộm 121m dây cáp điện ở Hải Phòng

Theo Công an Hải Phòng, rạng sáng 24/11, 121m dây cáp điện trước sân nhà anh P.V.D., 37 tuổi, ở thôn Ngọc Chử, xã An Trường, TP Hải Phòng, bị kẻ gian cắt trộm với tổng giá trị hơn 24 triệu đồng.

Nguyễn Thế Anh cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Trường huy động lực lượng, khẩn trương điều tra. Đến 22h ngày 27/11, lực lượng chức năng đã triệu tập Nguyễn Thế Anh, 36 tuổi, trú tại thôn Liễu Dinh Nam, xã An Trường.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Anh khai đã cùng đồng bọn dùng kìm cộng lực cắt trộm dây cáp điện. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm, Công an xã An Trường thu giữ nhiều đồ vật liên quan.

Hiện Công an xã An Trường tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.