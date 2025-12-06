TPHCM cấm xe nhiều tuyến đường cuối tuần phục vụ giải marathon quốc tế

Ngày 6-7/12, TPHCM sẽ cấm đường, phân luồng giao thông trong một số khung giờ để phục vụ tổ chức giải marathon quốc tế TPHCM lần thứ 8.

Điểm xuất phát của giải chạy tại khu vực Thảo Cầm Viên (phường Sài Gòn). Điểm về đích đặt tại khu 2B, phường An Khánh, gần cầu Ba Son.

Từ 00h ngày 6/12 đến 13h ngày 7/12, thành phố cấm tất cả xe lưu thông trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm) và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Hữu Cảnh) để phục vụ thi công, tổ chức giải và thu dọn sau khi kết thúc.

Khu vực cấm xe lưu thông trên đường Lê Duẩn, Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đồ họa: An Huy).

Người dân sinh sống dọc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn có thể ra vào nhà theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Khách tham quan Thảo Cầm Viên được hướng dẫn di chuyển sang cổng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Về lộ trình thay thế, người dân có thể đi theo hướng Nguyễn Thị Minh Khai ra Xô Viết Nghệ Tĩnh hoặc Nguyễn Hữu Cảnh ra Tôn Đức Thắng để tránh khu vực bị hạn chế.

Từ 3h15 đến khi vận động viên cự ly 42km hoàn tất lộ trình trong ngày 7/12, thành phố tạm cấm xe máy lưu thông trên làn xe máy đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Cao Văn Lầu đến hầm vượt sông Sài Gòn, hướng từ khu vực quận 6 cũ về trung tâm).

Về lộ trình thay thế, xe máy từ hướng Võ Văn Kiệt rẽ trái vào Cao Văn Lầu để đi Phạm Đình Hổ, sau đó tiếp tục vào các tuyến đường khác dẫn vào trung tâm.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, TPHCM hạn chế xe lưu thông trên toàn bộ lộ trình của giải marathon. Phương tiện được phép đi vào phần đường còn lại và phải tuân theo điều tiết của lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn.