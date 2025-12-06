Thủy điện tích nước làm ngập hoa màu, người dân mòn mỏi chờ đền bù

Ngày 6/12, UBND xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có văn bản gửi sở, ngành, Thủy điện Đăk Bla 1 (Công ty TNHH Trung Việt làm chủ đầu tư) và xã Kon Braih khẩn trương hỗ trợ, đền bù hoa màu cho người dân bị ảnh hưởng do việc tích nước.

Theo báo cáo của UBND xã Kon Braih, Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước từ năm 2017-2018 làm ngập đất sản xuất, hoa màu của nhiều hộ dân thôn 12, xã Kon Braih (trước đây là xã Đăk Ruồng, tỉnh Kon Tum cũ).

Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước ảnh hưởng đến nhiều hoa màu, đất của người dân (Ảnh: Chí Anh).

Dù người dân và chính quyền nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ.

Bà Ma Ri A (trú tại thôn 12, xã Kon Braih) cho biết do thủy điện tích nước làm 1.700m2 đất lúa của gia đình bị ngập từ năm 2018. Đến nay, thửa đất này không thể sản xuất phải bỏ hoang. Nhiều năm qua, bà liên tục kiến nghị nhưng chưa được giải quyết.

“Thời điểm đó, chủ đầu tư thủy điện chỉ hỗ trợ 15 triệu đồng nên gia đình không đồng ý vì số tiền quá thấp. Do đất bị nước dâng ngập khiến gia đình mất nguồn thu hàng chục triệu đồng do không trồng trọt được gì”, bà nói.

Ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih, cho biết qua kiểm tra thực tế, địa phương xác định có 14 hộ dân bị ảnh hưởng diện tích đất, hoa màu do việc tích nước của Thủy điện Đăk Bla 1.

Theo Chủ tịch UBND xã Kon Braih, từ tháng 8 đến nay, xã đã làm việc 4 lần với Công ty TNHH Trung Việt và các đơn vị liên quan, đồng thời gửi nhiều văn bản đề nghị công ty kiểm tra, sớm có phương án hỗ trợ.

“Tuy nhiên, sau mỗi buổi làm việc, phía thủy điện đưa ra mức đền bù rất thấp khiến người dân và địa phương không đồng ý. Xã đang tiếp tục kiến nghị lên các sở, ngành để yêu cầu chủ đầu tư thủy điện đưa ra mức hỗ trợ phù hợp, giải quyết dứt điểm kiến nghị từ người dân”, ông Chính nói.

Nhiều hoa màu, đất được người dân bị ngập nước phải bỏ hoang nhiều năm nay (Ảnh: Chí Anh).

Liên quan vụ việc, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Trung Việt phối hợp chính quyền địa phương xử lý dứt điểm phản ánh của 14 hộ dân. Đồng thời, chủ đầu tư khẩn trương rà soát, bổ sung phao và biển cảnh báo trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp địa phương bổ sung hệ thống thông báo, cảnh báo phía thượng du, hạ du để người dân kịp thời nắm thông tin khi nhà máy vận hành hoặc xả lũ.

Đại diện Công ty TNHH Trung Việt cho biết việc tích nước gây ngập hoa màu, đất đai của người dân là do một đơn vị khác thực hiện trước đó. Đơn vị chỉ tiếp quản dự án sau này nhưng đang phối hợp địa phương, người dân để thống nhất mức hỗ trợ, đền bù phù hợp.