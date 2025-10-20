Người dân TPHCM "đỏ mắt" tìm chỗ gửi xe để đi tàu Metro số 1

Sáng đầu tuần, các bãi giữ xe dưới chân nhà ga Metro số 1 nhanh chóng "cháy chỗ" chỉ sau vài giờ mở cửa, do lượng người đi xe máy đến gửi để tiếp tục di chuyển vào trung tâm thành phố tăng đột biến.

Theo ghi nhận, hầu hết các bãi xe dọc tuyến Metro số 1 đều đã kín chỗ từ sáng sớm. Vào lúc 7h30, bãi xe ga Đại học Quốc gia đã không thể nhận thêm xe.

Tương tự, tại ga Khu công nghệ cao, biển "tạm ngưng nhận xe" cũng được nhân viên bãi xe dựng ra sớm.

Người dân và sinh viên đổ về các bãi giữ xe để gửi xe máy đi metro vào trung tâm làm việc, học tập khiến khu vực này luôn trong tình trạng quá tải.

Nhiều người cho biết, việc tìm chỗ gửi xe tại các ga metro không hề dễ.

Cả bãi chính lẫn bãi phụ dưới các ga metro đều nhanh chóng kín chỗ, xe xếp san sát nhau từ sáng sớm. Lực lượng Thanh niên xung phong phụ trách các bãi giữ xe luôn hoạt động hết công suất, liên tục dắt và sắp xếp xe gọn gàng để tận dụng tối đa diện tích, nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.

Bà Nguyễn Mai Trinh (35 tuổi) chia sẻ: "Đến sau 8h, gần như không còn chỗ gửi trong bãi của ga Đại học Quốc gia. Nếu không muốn gửi bên ngoài, tôi phải chạy thêm một khoảng xa hơn đến ga Thủ Đức hoặc Bình Thái để gửi".

Điều này buộc nhiều người phải chủ động đi làm sớm hơn bình thường từ 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ chỉ để kịp gửi xe. Nhiều người đến muộn đành quay đầu, loay hoay tìm nơi gửi xe khác.

Một số nhà dân để bảng giữ xe gần các ga Metro số 1 để kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên, các bãi này có giá khoảng 10.000 đồng/lượt, gấp 2,5 lần so với bãi chính (4.000 đồng/lượt), và thường chỉ chứa được khoảng 20-30 xe, với cơ sở vật chất sơ sài, diện tích chật hẹp, và cũng nhanh chóng kín chỗ sau 9h.

Chị Mai Lan (26 tuổi) bày tỏ sự lo lắng: "Do không sắp xếp được thời gian đến vào sáng sớm, tôi đành phải chấp nhận gửi xe bên ngoài với giá cao hơn nhưng cũng không thấy yên tâm về độ an toàn. Chẳng may xảy ra cháy nổ hoặc mất xe thì không biết ai sẽ chịu trách nhiệm".

Ở chiều ngược lại, tại ga Bến Thành, hàng dài xe máy cũng phải nối đuôi nhau chờ vào bãi giữ. Hiện các bãi giữ xe tại các nhà ga tuyến Metro số 1 có sức chứa tối đa khoảng 450 xe mỗi bãi, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân. Tình trạng quá tải, thiếu chỗ gửi xe đã diễn ra suốt nhiều tháng qua, đặc biệt vào những buổi sáng đầu tuần khi lượng người đi học, đi làm tăng đột biến.