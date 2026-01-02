Lý do Ukraine gần như không thể đánh chặn tên lửa Nga bắn vào Odessa

Một tên lửa của Nga (Ảnh: Reuters).

Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập từ năm 2014, được xem là mối đe dọa quân sự thường trực đối với phần lãnh thổ chính của Ukraine, theo ông Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn Hải quân Ukraine.

Quan chức này chỉ ra, mối nguy chính xuất phát từ các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Nga, loại vũ khí cực kỳ khó bị đánh chặn.

Theo ông, Nga đã và đang xây dựng ở Crimea các đơn vị tác chiến, thiết lập các vị trí phòng thủ kiên cố và tổ chức các trung tâm hậu cần.

“Trước hết là tên lửa đạn đạo. Đây là các bệ phóng cơ động được triển khai một cách bí mật. Quân đội Nga làm mọi cách để che giấu chúng và gây khó khăn cho việc phát hiện”, ông Pletenchuk giải thích.

Đối với Hải quân Ukraine, đối phó với mối đe dọa này vẫn là ưu tiên hàng đầu, bởi Nga sử dụng các hệ thống đạn đạo để tiến hành những cuộc tập kích khó ngăn chặn nhất.

Ông Pletenchuk nhấn mạnh rằng thời gian bay của tên lửa đạn đạo phóng từ Crimea, đặc biệt là nhằm vào Odessa ở miền Nam Ukraine, là cực kỳ ngắn, khiến thời gian phản ứng bị thu hẹp đáng kể. Crimea nằm tương đối gần so với Odessa nên tên lửa sẽ chỉ mất vài phút để bay tới mục tiêu ở miền Nam Ukraine. Đường bay của tên lửa đạn đạo cũng đặc biệt khó để ngăn chặn trong thời gian ngắn như vậy.

"Đây là những nền tảng di động. Nga sử dụng chúng một cách bí mật. Họ thực sự làm mọi thứ cần thiết để khiến chúng khó bị phát hiện. Đối với chúng tôi, bao gồm cả Hải quân, đây vẫn là một ưu tiên", ông Pletenchuk nói.

Ngoài ra, ông Pletenchuk cũng cảnh báo rằng không phận trên Biển Đen tiếp tục tiềm ẩn rủi ro không nhỏ, dù Ukraine đang tích cực điều chỉnh hệ thống phòng thủ.

“Chúng tôi đang đáp trả cả các mối đe dọa hiện hữu lẫn những mối đe dọa mới phát sinh. Điều này bao gồm các nỗ lực của Nga nhằm mở rộng việc sử dụng xuồng không người lái (USV) trên biển”, ông nói.

Theo phía Ukraine, Nga giờ đây coi Ukraine như một "bàn đạp" quân sự, từ đó Nga duy trì sức ép với khu vực miền Nam.

Crimea và Odessa nằm tương đối gần nhau (Ảnh: BBC).

Trong những ngày gần đây, Ukriane cáo buộc Nga tăng cường tập kích vào Odessa bằng cả tên lửa và UAV.

Vào ngày 1/1, lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine, gây ra vụ nổ tại cảng Odesa và Izmail.

Trong tháng 12, các đòn tập kích của Nga đã làm hư hại 10 trạm biến áp điện tại tỉnh Odessa. Tính chung trong năm 2025, Ukraine đã ghi nhận tổng cộng 25 vụ tập kích nhằm vào các cơ sở năng lượng ở Odessa.

Odessa là một trung tâm then chốt cho xuất khẩu ngũ cốc và là động mạch kinh tế kết nối Ukraine với phần còn lại của thế giới. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga dường như muốn cắt đứt Odessa và các thành phố khác về mặt hạ tầng, đồng thời gây ra tổn thất cho nền kinh tế bằng cách làm suy giảm năng lực xuất khẩu của phía Kiev thông qua hành lang hàng hải.