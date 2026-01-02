Toàn cảnh buổi ký kết hợp tác giữa báo Dân trí và Trường Đại học Cửu Long

Chiều 2/1, báo Dân trí và Trường Đại học Cửu Long đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông toàn diện.

Báo Dân trí và Trường Đại học Cửu Long chính thức ký kết hợp tác (Video: Cao Bách - Công Triệu).

Tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Cửu Long có PGS. TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo các phòng ban và đơn vị trực thuộc.

Về phía đại diện Báo Dân trí có Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Tổng Biên tập báo Dân trí; Nhà báo Phạm Phúc Hưng, Tổng thư ký tòa soạn, Nhà báo Phạm Tâm, Trưởng Văn phòng đại diện tại miền Nam và đại diện các Ban, Khối nội dung, cán bộ phóng viên, biên tập viên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, cho biết việc ký kết hợp tác với Báo Dân trí có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác truyền thông, giới thiệu các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, cũng như lan tỏa những mô hình, cá nhân điển hình của nhà trường tới xã hội.

Theo PGS. TS Lương Minh Cừ, Trường Đại học Cửu Long được thành lập năm 2000, là trường đại học tư thục đầu tiên ở khu vực ĐBSCL. Sau 25 năm phát triển, nhà trường hiện đào tạo 38 ngành đại học với hơn 90 chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế, kỹ thuật, y - dược, công nghệ thông tin, khoa học xã hội - nhân văn, ngôn ngữ và nông nghiệp công nghệ cao; quy mô đào tạo đạt khoảng 30.000 sinh viên, học viên.

Hiện nay, Trường Đại học Cửu Long có đội ngũ hơn 1.300 cán bộ, giảng viên, trong đó có trên 70 giáo sư, phó giáo sư, 241 tiến sĩ và hàng trăm thạc sĩ, bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa.

PGS. TS Lương Minh Cừ cũng cho biết thêm, trường chú trọng chiến lược đào tạo các giảng viên trẻ đầy nhiệt huyết và tài năng cho tương lai. Bên cạnh đó, trường còn có chính sách và chế độ đãi ngộ thỏa đáng để thu hút và xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có uy tín và năng lực về công tác tại trường lâu dài.

Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long nhấn mạnh, sau khi ký kết xong hai bên sẽ biến mục tiêu, biến sự ký kết thành hiện thực một cách tốt đẹp nhất. Sự hợp tác giữa báo và trường sẽ gắn kết mạnh mẽ, chặt chẽ, có hiệu quả vì sự nghiệp chung của báo và trường.

Phát biểu tại buổi ký kết, Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Tổng Biên tập báo Dân trí, thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo gửi lời chúc mừng tới Trường Đại học Cửu Long nhân dịp nhà trường kỷ niệm 25 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh đánh giá cao những công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng của trường trong lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật, giáo dục; góp phần thiết thực vào sự phát triển bền vững của tỉnh Vĩnh Long nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.

Báo Dân trí là cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ, sau hơn 20 năm phát triển, Báo Dân trí không chỉ khẳng định uy tín qua dòng thông tin chính thống theo tôn chỉ nhân văn, nhân bản, nhân ái mà còn là đơn vị tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội.

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cho biết, thời gian qua, báo đã chủ động triển khai hàng loạt hoạt động hỗ trợ giáo dục thiết thực như xây dựng các điểm cầu, khánh thành các điểm trường tại vùng sâu vùng xa và vùng chịu ảnh hưởng thiên tai.

Không dừng lại ở cơ sở hạ tầng, báo còn là cầu nối nhân văn qua chương trình tặng học bổng định kỳ, trao tặng xe đạp, sách vở và dụng cụ học tập nhằm tiếp sức cho hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo vượt khó đến trường.

Đặc biệt, Báo Dân trí còn đẩy mạnh việc tổ chức và bảo trợ truyền thông cho các sân chơi học thuật, các cuộc thi khởi nghiệp và sáng tạo số dành cho sinh viên, cũng như phối hợp với các tổ chức giáo dục quốc tế để lan tỏa tri thức và hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ. Việc ký kết hợp tác lần này được xem là bước đi chiến lược nhằm khai thác tối đa thế mạnh của hai bên trong bối cảnh mới.

Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực đào tạo, tổ chức hội thảo khoa học và sự kiện truyền thông, giúp sinh viên tiếp cận sâu hơn với thực tiễn ngành nghề trong khi các nhà báo có điều kiện cập nhật tri thức khoa học gắn liền với sự phát triển của địa phương.

Sự bắt tay giữa Báo Dân trí và Trường Đại học Cửu Long kỳ vọng sẽ tạo ra những chương trình có chiều sâu, kết hợp hài hòa giữa tinh thần nhân ái và giá trị học thuật, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phụng sự cộng đồng ngày một tốt hơn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và phát triển đất nước.

Hai đơn vị sẽ phối hợp trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, báo chí và truyền thông, tổ chức sự kiện, hội thảo, tọa đàm khoa học; góp phần để giảng viên, sinh viên trường tiếp cận sâu hơn với thực tiễn truyền thông; để nhà báo được tiếp cận sâu hơn tri thức khoa học, đặc biệt là tri thức gắn với vùng đất, con người và sự phát triển của ĐBSCL.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh kỳ vọng, từ sự hợp tác này sẽ hình thành những chương trình có chiều sâu mang tính học thuật, thực tiễn và nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lan tỏa tri thức và phụng sự cộng đồng được nhiều hơn.

Với uy tín, thương hiệu và thế mạnh riêng của mỗi bên, nhà báo Phạm Tuấn Anh tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa Báo Dân trí và Trường Đại học Cửu Long sẽ phát triển bền vững, hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích chung của xã hội, của giáo dục và của sự phát triển đất nước.

Sau lễ ký kết hợp tác, lãnh đạo báo Dân trí cùng Ban giám hiệu Trường Đại học Cửu Long đã có buổi tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy tại nhà trường.

Trường Đại học Cửu Long phát triển mạnh mẽ với 38 ngành đào tạo, 11 ngành thạc sĩ, 3 ngành chuyên khoa cấp I. Cơ sở vật chất của trường được đầu tư đồng bộ trên diện tích hơn 23,6ha, với hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và thư viện điện tử hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu.

Trường Đại học Cửu Long đã đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2 năm 2023, đồng thời có 22 chương trình đào tạo đại học, cao học trên tổng số 49 chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng, chiếm hơn 40% các chương trình đào tạo đã được kiểm định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.