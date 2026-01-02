Báo Dân trí và Trường Đại học Cửu Long ký kết thoả thuận hợp tác

Chiều 2/1, tại Trường Đại học Cửu Long, báo Dân trí và Trường Đại học Cửu Long đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tuyên truyền toàn diện.

Tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, PGS. TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo các phòng ban và đơn vị trực thuộc.

Về phía đại diện báo Dân trí có Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Tổng Biên tập báo Dân trí; Nhà báo Phạm Phúc Hưng, Tổng thư ký tòa soạn, Nhà báo Phạm Tâm, Trưởng Văn phòng đại diện tại miền Nam và đại diện các Ban, Khối nội dung, cán bộ phóng viên, biên tập viên.

Báo Dân trí và Trường Đại học Cửu Long tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác vào chiều 2/1 (Ảnh: Nam Anh).

Tại buổi ký kết, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, bày tỏ niềm vui trước sự hợp tác giữa nhà trường và báo Dân trí.

Thông qua buổi ký kết hợp tác với báo Dân trí, nhà trường mong muốn báo sẽ đồng hành cùng Trường Đại học Cửu Long trong quá trình đào tạo, phát triển mạnh mẽ tích cực trong nghiên cứu học thuật, chuyển giao công nghệ và nâng cao đời sống dân trí cho sinh viên, học sinh.

"Chúng tôi rất tin tưởng rằng trong giai đoạn mới, hai bên sẽ hợp tác thật chặt chẽ, nhịp nhàng, đảm bảo hiệu quả cao”, PGS.TS Lương Minh Cừ chia sẻ.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long (Ảnh: Nam Anh).

Theo PGS.TS Lương Minh Cừ, Trường Đại học Cửu Long hiện có 38 ngành đào tạo đại học, 11 ngành đào tạo thạc sĩ và 3 ngành đào tạo chuyên khoa cấp I khối sức khoẻ và 4 ngành đào tạo tiến sĩ, sắp tới sẽ mở rộng thêm một số ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Trường đã đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2 năm 2023, đồng thời có 22 chương trình đào tạo đại học, cao học trên tổng số 49 chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng, chiếm hơn 40% các chương trình đào tạo đã được kiểm định theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Điều này càng khẳng định nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của sinh viên và giảng viên.

Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long nhấn mạnh, sau lễ ký kết, hai bên sẽ hiện thực hóa nội dung, mục tiêu một cách tốt đẹp nhất. Sự hợp tác này sẽ gắn kết mạnh mẽ, chặt chẽ, có hiệu quả vì sự nghiệp chung của báo và trường.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí bày tỏ sự cảm kích khi được đến thăm, làm việc và nhận được sự đón tiếp trang trọng, giàu tình cảm của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Cửu Long.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: Nam Anh).

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo gửi lời chúc mừng tới Trường Đại học Cửu Long nhân dịp nhà trường mới kỷ niệm 25 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Theo nhà báo Phạm Tuấn Anh, báo Dân trí rất vui mừng khi có quá trình trao đổi, tiếp xúc, làm việc nghiêm túc để đi đến lễ ký kết hợp tác giữa hai đơn vị. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, lâu dài, đặc biệt đối với báo Dân trí trong chiến lược mở rộng kết nối với các cơ sở giáo dục đại học.

Sau nhiều năm phát triển, báo Dân trí không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động, phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống, trở thành một trong những báo điện tử mang tính đại chúng, phổ biến rộng rãi tại Việt Nam.

“Bên cạnh hoạt động báo chí - truyền thông, báo còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nổi bật là chương trình nhân ái, đóng vai trò cầu nối với bạn đọc, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước nhằm triển khai nhiều công trình an sinh xã hội mang tính bền vững như xây dựng điểm trường, cầu dân sinh, trao học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, nhà nhân ái”, Tổng Biên tập báo Dân trí cho hay.

Riêng trong năm 2025, báo Dân trí đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác mang tính chiến lược với các cơ quan, đơn vị ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu uy tín.

Báo Dân trí và Trường Đại học Cửu Long ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: Nam Anh).

Trong dự thảo hợp tác giữa báo Dân trí và Trường Đại học Cửu Long, các phương hướng đã được xây dựng đầy đủ, toàn diện. Trong đó, ngoài hoạt động truyền thông là thế mạnh của báo Dân trí trong việc lan tỏa thông tin về nhà trường tới đông đảo bạn đọc và sinh viên tiềm năng, còn có nhiều nội dung hợp tác hiện đại, hiệu quả.

Cụ thể, hai bên có thể phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học gắn với những vấn đề thực tiễn xã hội đang quan tâm.

“Những năm qua, báo Dân trí đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức hội thảo, diễn đàn ở các lĩnh vực khác nhau. Điển hình là giai đoạn 2024-2025, báo tổ chức hai Diễn đàn ESG Việt Nam cùng chuỗi sự kiện về phát triển bền vững, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong nước.

Ngoài ra, các hội thảo, tọa đàm về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội, văn hóa do báo Dân trí tổ chức cũng nhận được sự quan tâm rộng rãi”, Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Thông qua hợp tác, Báo Dân trí và Trường Đại học Cửu Long có thể cùng trao đổi, thảo luận để tổ chức các chương trình chất lượng cao, phát huy vai trò và trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, giảng viên của nhà trường.

Đồng thời, việc hợp tác còn mở ra cơ hội trong phát triển nguồn nhân lực. Với vai trò là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, báo Dân trí đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực lao động, việc làm, hướng nghiệp và đào tạo nhân lực.

Thông qua các chương trình đào tạo của Trường Đại học Cửu Long, báo kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội và cho chính hoạt động của báo.

Tổng Biên tập báo Dân trí cho rằng hoạt động báo chí không chỉ dành riêng cho những người được đào tạo chuyên ngành báo chí mà đòi hỏi nền tảng kiến thức tổng hợp và kỹ năng đa dạng.

Sinh viên Trường Đại học Cửu Long với sự đào tạo bài bản hoàn toàn có thể trở thành nguồn thực tập sinh tiềm năng, tiến tới là nguồn nhân lực để báo Dân trí tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển trong thời gian tới.

Về phía Trường Đại học Cửu Long, nhà trường sẽ gắn các hoạt động tham gia hội thảo, sự kiện của báo Dân trí với chương trình kiến tập, thực tập của sinh viên; phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học trong các lĩnh vực thế mạnh như chính sách, pháp luật, kinh tế.

Nhà trường đồng thời mời phóng viên, biên tập viên của báo tham gia góp ý chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên và học sinh THPT…

Hai bên cũng thống nhất phối hợp sản xuất nội dung truyền thông, bài viết chuyên môn; triển khai các hoạt động phục vụ trực tiếp nhu cầu thông tin, tuyên truyền của mỗi bên trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế.

Lãnh đạo báo Dân trí tham quan Trường Đại học Cửu Long (Video: Cao Bách - Công Triệu).