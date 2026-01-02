Tiến vào năm mới với bản lĩnh của sự trưởng thành

Chúng ta đang đứng trên một lằn ranh thú vị. Một bên là những trật tự truyền thống, và bên kia là một tương lai đang lao tới với tốc độ của thuật toán và những cấu trúc mới.

Tôi dành những ngày đầu năm 2026 để làm một việc nhỏ: quan sát vòng tròn bạn bè mình. Trong tròn 100 bài đăng có nhắc đến khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, tôi nhận ra một tỷ lệ đáng suy ngẫm: 72 lời chào tạm biệt năm cũ và chỉ có 28 lời chúc mừng năm mới.

Con số này kể một câu chuyện khác hẳn mọi năm. Sự ồn ào đã nhường chỗ cho sự tĩnh lặng sâu sắc. Phải chăng khi trưởng thành hơn, người ta biết ơn những gì đã qua nhiều hơn?

Người ta trân trọng năm cũ không hẳn vì nó dễ dàng, mà vì cảm giác đã đi qua trọn vẹn một năm có nhiều chuyển động mạnh mẽ. Năm nay, những lời chúc “tiền vào như nước” hay “thành công rực rỡ” thưa thớt hẳn. Thay vào đó là “bình an”, “đủ đầy” và “chân cứng đá mềm”.

Người dân ngắm pháo hoa đón năm mới 2026 tại Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Dĩ nhiên, vòng tròn bạn bè của tôi chỉ là một góc nhỏ trên mạng xã hội. Nhưng khi tôi chia sẻ nhận xét của mình không phải trên mạng mà ngoài đời thực, nhiều người có chung cảm nhận rằng họ cũng đang bước vào năm mới với tâm thế không hạ thấp kỳ vọng của bản thân, song trở nên thực tế hơn. Và trong sự thực tế đó, có một vẻ đẹp của sự kiên cường.

2025 – Cảm ơn vì bản thân đã kiên cường

Với tôi, năm 2025 giống như một quá trình lột xác – một sự chuyển mình cần thiết để cơ thể lớn lên.

Phía sau những bức ảnh tất niên có phần giản dị hơn mọi năm, tôi nhìn thấy những nỗ lực phi thường. Đó là người bạn doanh nhân, vẫn giữ nụ cười điềm đạm, dù bên trong là một hành trình dài vừa vượt qua khó khăn. Đó là hai mẹ con người chị, ngồi bên nhau đêm giao thừa, không cần nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ để thấy bão tố đã dừng sau cánh cửa, không cần nhắc lại cơn bão đó đã khốc liệt ra sao. Đó là cậu em khởi nghiệp, nén nỗi lo âu về dòng tiền đứt gãy vào ngày cuối của năm 2025 vào một tiếng thở sâu, để rồi bước về nhà với nụ cười cố gắng trọn vẹn bên mâm cơm mẹ nấu.

Ai cũng đã và đang có một “cuộc chiến” của riêng mình phải đối diện. Nhưng điều quan trọng không phải là cuộc chiến đó đã từng khó khăn ra sao, mà là cách chúng ta vẫn đứng vững và hiện diện ở đây, ngay lúc này.

Một thế giới mới

Chúng ta nghe nhiều về sự thay đổi. Các cấu trúc truyền thống dần nhường chỗ cho một thực tại mới. Nhưng hãy nhìn rộng hơn. Sự rút lui của cấu trúc truyền thống chính là cơ hội để xây dựng những kết nối mới linh hoạt hơn. Trí tuệ nhân tạo (AI) với dòng vốn hàng trăm tỷ USD trên toàn cầu không chỉ mang lại tốc độ, mà còn mang lại cơ hội để chúng ta định nghĩa lại giá trị của con người.

Khi máy móc làm việc hiệu quả gấp nhiều lần con người, đó là lời mời gọi chúng ta hãy làm người một cách sâu sắc hơn. Máy móc có thể tính toán, nhưng chúng không thể thấu cảm. Máy móc có thể chạy, nhưng chúng không biết “vừa khóc vừa chạy” vì một mục đích cao cả hơn.

Hình ảnh chú ngựa hoạt hình Mã Tiểu Dã “vừa khóc vừa chạy” đã chạm đến trái tim của hàng triệu người ở nhiều nước châu Á mấy tháng gần đây, vì gợi liên tưởng hình ảnh người trẻ cố gắng làm việc trước nhiều áp lực cuộc sống. Tôi không nhìn thấy bi kịch ở đó. Tôi thấy một tinh thần kiên cường mới: sự can đảm không phải là không sợ hãi, mà là vẫn tiếp tục sải bước ngay cả khi nước mắt đang rơi.

Hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã nhỏ bé, kiên cường "vừa chạy vừa khóc" gây xúc động mạnh trên các nền tảng mạng xã hội (Tranh: Hoàng Tam Thủy/Xiaohongshu, Douyin).

Chúng ta không cần phải gồng mình đeo chiếc mặt nạ “tư duy tích cực” giả tạo. Sự trưởng thành của năm 2026 là dám thừa nhận mình cũng biết đau, biết nhọc. Khóc cũng được. Cáu cũng được. Nhưng chân không được dừng lại. Vì chúng ta chạy không phải vì nỗi sợ phía sau, mà vì niềm tin ở phía trước.

Mấy năm trước người ta hay khuyến khích nhau phải bước ra khỏi vùng an toàn. Còn đến giờ, hãy nhìn xem, với tái cấu trúc, với AI, làm gì còn vùng nào là vùng an toàn. Chúng ta sẽ luôn luôn ở vùng không an toàn, dù muốn hay không.

Tôi đã đọc kỹ 100 lời chia tay năm cũ và chào năm mới, và tôi thấy một dòng chảy mạnh mẽ của lòng biết ơn. Cảm ơn vì những cú vấp đã giúp ta bớt ngây thơ và thêm bản lĩnh. Cảm ơn công việc vẫn còn đó để ta được cống hiến. Cảm ơn những người đã rời đi để ta học cách tự đứng trên đôi chân mình. Và cảm ơn những người đã ở lại, để ta hiểu thế nào là đồng đội.

Lòng biết ơn trong năm 2026 không phải là liều thuốc an thần. Nó là nhiên liệu. Nó chuyển dịch sự tập trung của ta từ những gì “thiếu thốn” sang những nguồn lực “đang có”. Và khi nhận ra mình đang có nhiều hơn mình tưởng, nỗi lo âu sẽ tự động lùi bước.

Lời chào 2026 – những hy vọng thực tế

Vậy nên, thay vì chúc “vạn sự như ý” – một điều quá xa xỉ, tôi muốn gửi đến các bạn những lời chúc thực tế hơn:

Chúc các bạn có sự dẻo dai: để như cây tre, biết uốn mình trước gió lớn mà không gãy, và bật lại mạnh mẽ hơn khi gió tan.

Chúc các bạn có sự tỉnh táo: để nghe thấy tiếng nhạc giữa những tiếng ồn, thấy cơ hội giữa những rủi ro.

Và quan trọng nhất, chúc các bạn tìm được những người đồng đội sẵn sàng “rơi cùng nhau” giống như những người lính nhảy dù. Khi lao ra khỏi vùng an toàn, họ nắm lấy tay nhau để tạo thành một kết cấu vững chắc giữa bầu trời. Để khi thế giới vận động theo cách chúng ta không lường trước được, chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau. Có thể chúng ta sẽ vừa chạy vừa khóc, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ lạc lối.

Thủ tướng Ý đã có một lời chúc rất thực tế: năm vừa qua thật khó khăn, và năm tới có thể sẽ còn nhiều thách thức hơn. Nhưng cũng nhắc nhở: “Chúng ta là một gia đình, một đội”.

Đó chính là chìa khóa.

Khó khăn là hằng số.

Nhưng sự đoàn kết là biến số có thể thay đổi tất cả.

Hãy giữ gìn sức khỏe thể chất, nuôi dưỡng tinh thần và ý chí. Năm 2026 sẽ cần đến phiên bản tốt nhất của chúng ta. Và tôi tin, chúng ta đã sẵn sàng.

Tác giả: Lê Bích là bút danh của anh Đinh Trần Tuấn Linh, tác giả của những cuốn sách “Đời về cơ bản là buồn cười”, “Dịch từ tiếng yêu sang tiếng Việt”, “Đời vai phụ”, “Người nói đạo lý thường sống khá giả”… Anh Tuấn Linh cũng là nhà sáng lập của Urah Network, Sakedemy và Unikon – đơn vị sở hữu nền tảng Aicontent.vn.

