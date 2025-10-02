Người dân "nín thở" đi qua taluy dựng đứng, sạt lở ở Đà Lạt

Đường dốc Min ở phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng có chiều dài 1,5km, nền đường rộng 5,5m, là tuyến kết nối vùng sản xuất nông nghiệp của người dân thôn Păng Tiêng với đường ĐT 726.

Taluy sạt lở uy hiếp việc đi lại của người dân Đà Lạt (Video: Văn Minh).

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nền đất ở cả taluy âm và dương của đường dốc Min bị xói mòn, sạt lở.

Cách nút giao với đường ĐT 726 khoảng 15m, taluy dương dốc Min cao gần 8m đổ ập xuống phía dưới.

"Ngày 29/9, khi tôi vừa lái xe máy chạy qua thì đất đá từ trên cao ào ào đổ xuống. Lúc đó mặt đường bị vùi lấp, tôi phải gọi những người trong thôn mang cuốc, xẻng ra khơi thông đường đi", anh Phan Lâm, người dân thôn Păng Tiêng nói.

Theo người dân, taluy dương đường dốc Min có 2 vị trí đã sạt lở và mỗi vị trí dài khoảng 10-20m.

Đất đá từ taluy dương đổ ập, tràn xuống mặt đường dốc Min.

Người dân thôn Păng Tiêng cho biết, cơ quan chức năng xây dựng mương gom nước ở bên đường dốc Min nhưng nhiều vị trí bị nước xói lở, hư hỏng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Đình Chiến, người dân thôn Păng Tiêng bức xúc: "Hiện nay, nhiều vị trí taluy cao, dựng đứng, nguy cơ sạt lở nên mỗi lần đi qua, chúng tôi rất sợ".

Một tảng đá rơi xuống nền đường dốc Min, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Vị trí taluy âm đường dốc Min bị nước xói mòn, hở "hàm ếch". Một người dân phản ánh: "Nhiều vị trí trên đường dốc Min chưa được xây dựng mương thoát nước nên khi trời đổ mưa, nước ở vị trí cao dồn về khu vực thấp gây xói mòn, sạt lở mặt đường và taluy âm".

Mặt đường dốc Min xuất hiện rãnh sâu, lởm chởm đá do nước mưa xói mòn.

Một hộ dân sử dụng ni-lông lợp kín bề mặt taluy, ngăn nước mưa ngấm vào đất, hạn chế sạt lở.

Theo người dân thôn Păng Tiêng, đất đá sạt lở xuống đường dốc Min gây nguy hiểm nhiều ngày qua nhưng cơ quan chức năng chỉ cắm bảng cảnh báo, chưa có phương án khắc phục hậu quả.