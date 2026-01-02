Hành trình làm nghề thử thách của cặp đôi Quán quân "Thách thức giới hạn"

Sau nhiều vòng tranh tài, ngôi vị Quán quân Thách thức giới hạn 2025 chính thức gọi tên producer (nhà sản xuất) Melyd K và ca sĩ Thanh Thanh. Danh hiệu Á quân thuộc về producer Chí Tâm và ca sĩ Lâm Ngọc Trọng, trong khi producer Bảo Kun và ca sĩ Ngân Nara giành vị trí Quý quân.

Chiến thắng của Thanh Thanh và Melyd K được đánh giá là hoàn toàn thuyết phục khi cả hai cho thấy khả năng "cân" trọn vẹn nhiều dòng nhạc khác nhau, từ pop ballad, R&B hiện đại đến rap và cả dân ca được làm mới theo hơi thở đương đại.

Khoảnh khắc đăng quang của Melyd K (ở giữa) và ca sĩ Thanh Thanh (bên trái) (Ảnh: Ban tổ chức).

Thanh Thanh (SN 2000) hiện là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn Lang và chuẩn bị tốt nghiệp. Dù còn khá trẻ, nữ ca sĩ đã sớm ghi dấu ấn khi trở thành Quán quân Tỏa sáng ước mơ 2024, Á quân KTRot Festival 2022 (Hàn Quốc) và mới nhất là Quán quân Thách thức giới hạn 2025 cùng producer Melyd K.

Trước đó, Thanh Thanh từng đối diện không ít bình luận tiêu cực khi thực hiện các sản phẩm cover nhạc xưa. Thời điểm ấy, nữ ca sĩ thẳng thắn thừa nhận giọng hát của mình còn non trẻ, thiếu trải nghiệm nên vấp phải nhiều ý kiến chê bai, thậm chí có người cho rằng cô chỉ phù hợp với việc hát karaoke.

Dẫu chịu nhiều tổn thương tinh thần, nữ ca sĩ Gen Z vẫn chọn cách kiên trì, âm thầm trau dồi chuyên môn và hoàn thiện bản thân. Bước chân vào làng giải trí từ năm 2019, Thanh Thanh cho biết cô đã sớm chuẩn bị tinh thần vì hiểu rằng con đường nghệ thuật không chỉ có ánh đèn sân khấu mà còn tồn tại nhiều góc khuất.

Ca sĩ Thanh Thanh có 6 năm theo đuổi con đường nghệ thuật (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Sau những thành tích tại các chương trình truyền hình, Thanh Thanh may mắn có thêm nhiều show diễn. Tuy nhiên, sự đắt show này cũng khiến cô đối diện với không ít lời dị nghị, thậm chí bị nói xấu sau lưng với bầu show.

Dù buồn lòng khi nghe lại những điều ấy, nữ ca sĩ chọn im lặng, không đôi co và kiên định với con đường đã chọn. Với Thanh Thanh, âm nhạc và thái độ làm nghề mới là câu trả lời lâu dài nhất.

Về ngoại hình, với chiều cao 1,55m, Thanh Thanh từng có thời gian tự ti. Song khi nhìn vào nhiều nghệ sĩ có vóc dáng khiêm tốn nhưng vẫn tỏa sáng, cô dần học cách yêu bản thân, biết tận dụng trang phục và giày cao gót để làm chủ sân khấu.

Ở tuổi 25, Thanh Thanh cho biết cô đang nỗ lực tìm kiếm dấu ấn riêng, đồng thời ý thức rõ áp lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng xuất hiện nhiều nghệ sĩ trẻ.

"Trong 6 năm theo đuổi nghề, khó khăn lớn nhất với tôi là vấn đề tài chính. Thời gian đầu, cô phải chật vật tìm show để trang trải cuộc sống. Chỉ khoảng 3 năm gần đây, mọi thứ mới dần ổn định, giúp tôi tự tin hơn trên hành trình theo đuổi đam mê.

Trong tương lai, tôi muốn trau dồi thêm về vũ đạo để mang đến hình ảnh năng động, đa năng hơn trên sân khấu", Thanh Thanh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Về phía producer Melyd K (SN 1997, tên thật Lê Đình Khang), trước khi giành Quán quân Thách thức giới hạn 2025, anh đã đứng sau nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Nước hoa, Say, Trào dâng, Cô đơn vì ai (đồng sáng tác với Hoàng Tôn), Oscar, Ý chí Việt Nam…

Bên cạnh đó, Melyd K còn tham gia thu âm, sản xuất cho nhiều dự án âm nhạc nổi bật như EP Từ bỏ nhắm mắt lao đi (Hiền Hồ), EP Dắt em đi khỏi đây (Quân AP), Hết yêu từ bao giờ (Lê Hiếu), Thôi anh đừng nhiều lời (Thiều Bảo Trang), Cung tên tình yêu (Pháp Kiều), Đừng nhắc tên em (Myra Trần)…

Tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, Melyd K sớm nhận ra bản thân không phù hợp với môi trường văn phòng và quyết định dành trọn đam mê cho âm nhạc.

Tuy nhiên, con đường sáng tác theo đơn đặt hàng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những ca sĩ mua ca khúc nhưng chưa thực sự hiểu ý đồ của nhạc sĩ, liên tục yêu cầu chỉnh sửa, thậm chí thay đổi gần như toàn bộ tinh thần ban đầu của tác phẩm, khiến anh không ít lần rơi vào trạng thái bế tắc, hoài nghi chính mình.

Melyd K là người đứng sau nhiều ca khúc nổi tiếng (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Về kinh tế, Melyd K cho biết nguồn thu từ tác quyền hiện tại đủ để anh tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật và anh cũng không đặt nặng vấn đề tiền bạc khi làm nhạc.

Sau nhiều năm kiên trì, nam producer thừa nhận bản thân đã dần ổn định, có những đơn hàng thường xuyên, chủ động hơn trong công việc và hình thành phong cách riêng.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của thị trường nhạc AI, Melyd K cho rằng công nghệ không thể thay thế hoàn toàn con người.

"AI có thể hỗ trợ sáng tác rất nhanh, chỉ cần vài câu lệnh, nhưng đó chỉ là công cụ. Về mặt cảm xúc, AI không thể bằng con người", anh nói.

Trước lo ngại nhạc sĩ, nhà sản xuất sẽ thất nghiệp vì AI, Melyd K thẳng thắn nhận định đây là quan điểm thiếu cơ sở, bởi những nghệ sĩ có thực lực vẫn sẽ được ghi nhận bằng các giải thưởng và giá trị nghề nghiệp lâu dài.