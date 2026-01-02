Liverpool bỏ lỡ cơ hội bứt phá trước Chelsea, Man Utd

Chuỗi 4 trận toàn thắng của Liverpool tại Ngoại hạng Anh đã bị chặn đứng khi họ bị Leeds United cầm hòa 0-0 ngay tại Anfield vào rạng sáng 2/1. Kết quả này cũng chấm dứt mạch 20 trận ghi bàn liên tiếp của The Kop trong các cuộc đối đầu trực tiếp với Leeds.

Dù phải làm khách tại Anfield, Leeds không hề tỏ ra lép vế. Đội khách chủ động chơi sòng phẳng với Liverpool, luân chuyển bóng đầy tự tin. Tuy nhiên, họ không tạo ra nhiều mối đe dọa thực sự về phía khung thành Alisson Becker, một phần do chân sút số một Dominic Calvert-Lewin phải ngồi dự bị.

Leeds không run sợ khi phải làm khách tại Anfield (Ảnh: Getty).

Dù đội chủ nhà không tạo được thế trận lấn lướt, nhưng Florian Wirtz suýt mở tỷ số cho Liverpool khi thủ môn Lucas Perri của Leeds bắt không dính cú sút của Hugo Ekitike. Tình huống này dường như là tín hiệu cho một giai đoạn gây sức ép liên tục của Liverpool trong phần còn lại của hiệp một.

Hệ thống phòng ngự 5 người của Leeds tiếp tục gây khó khăn cho Liverpool. Tuy nhiên, việc lùi quá sâu khiến đội khách gần như không thể tổ chức tấn công, tạo điều kiện để đoàn quân của HLV Arne Slot dồn ép. Dẫu vậy, một pha phát bóng thiếu tập trung của Alisson đã mang đến cơ hội lớn cho Leeds. Bóng tìm đến Ethan Ampadu, nhưng cú dứt điểm quá nhẹ của cầu thủ này khi đối diện khung thành trống đã bị thủ môn người Brazil dễ dàng bắt gọn.

Ngay sau đó, Ekitike còn bỏ lỡ cơ hội rõ ràng hơn khi đánh đầu ra ngoài dù chỉ cách khung thành trống khoảng hai mét. Hiệp một khép lại với thế trận vẫn nghiêng về Liverpool, và hai đội tiếp tục tranh chấp quyết liệt quyền kiểm soát bóng ở đầu hiệp hai.

Hugo Ekitike đối đầu với Noah Okafor (Ảnh: Getty).

Sự năng nổ của Jeremie Frimpong bên cánh này được Ilia Gruev đáp trả bên phía đối diện, trong khi Andrew Robertson liên tục va chạm với James Justin ở hành lang còn lại. Trận đấu thiếu sự liền mạch, cơ hội hiếm hoi cho cả hai đội. Cú đánh đầu đầy uy lực của Virgil van Dijk đã bay chệch cột dọc trong gang tấc, trước khi Ekitike và Cody Gakpo không thể gây khó khăn cho Perri ở những phút cuối.

Leeds chơi tương đối thoải mái dù đôi lúc thiếu gắn kết. Khi Calvert-Lewin đưa được bóng vào lưới, cả sân Anfield lặng đi, chỉ để rồi đội chủ nhà được “giải cứu” ngay lập tức bởi lá cờ việt vị. Liverpool không thể tận dụng sự thoát thua đó để tạo đột biến, qua đó chấp nhận trận hòa.

Với kết quả này, Liverpool duy trì thành tích chỉ thua một trong 16 lần đối đầu gần nhất với Leeds (thắng 10, hòa 5). Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với Chelsea và Man Utd, các đội bóng đang cạnh tranh vị trí thứ 4 cùng The Kop đều không thắng ở vòng đấu này. Về phía Leeds, họ đến nay mới chỉ thắng Wolves trên sân khách mùa này, nhưng hiện đã bất bại 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.