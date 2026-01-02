Kịch bản điên rồ: Bitcoin đánh bại vàng năm 2026 dù vừa trải qua thảm họa

Ngày đầu tiên của năm 2026 bắt đầu với một nốt trầm trên thị trường tài chính số. Không pháo hoa ăn mừng chiến thắng, nhà đầu tư bitcoin đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng: Tài sản này đã giảm 6% trong năm 2025, đi ngược lại mọi kỳ vọng về một siêu chu kỳ bùng nổ sau khi ông Donald Trump, người được mệnh danh là "tổng thống crypto", bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Từ đỉnh cao 126.000 USD, bitcoin đã trượt dốc không phanh và hiện đang giao dịch dưới mốc 90.000 USD, giảm tới 44% giá trị. Sự thất vọng bao trùm, nhiều người bắt đầu hoài nghi về vị thế "vàng kỹ thuật số" của nó.

Thế nhưng, ngay trong bức tranh xám xịt đó, K33 Research, một đơn vị nghiên cứu tiền mã hóa uy tín tại châu Âu, vừa tung ra một nhận định đi ngược đám đông: 2026 sẽ là năm bitcoin vượt trội hơn cả vàng và thị trường chứng khoán.

Bitcoin giảm 6% trong năm 2025, nhưng công ty nghiên cứu K33 dự báo đồng tiền số này sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2026 (Ảnh: Getty).

Khi vàng lép vế trước khẩu vị rủi ro mới

Theo báo cáo gửi khách hàng những ngày cuối năm, K33 cho rằng nguyên nhân khiến bitcoin hụt hơi trong năm 2025 chỉ là những "bong bóng cục bộ" và sự mất cân đối tạm thời. Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng, khi giá cả và yếu tố nền tảng đi ngược chiều nhau, đó chính là lúc cơ hội xuất hiện.

Luận điểm chính để bitcoin vượt mặt vàng trong năm 2026 nằm ở sự thay đổi môi trường vĩ mô.

Thứ nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đảo chiều. Thị trường đang định giá xác suất 74% Fed sẽ cắt giảm lãi suất từ 2 lần trở lên trước cuối năm nay. Trong môi trường lãi suất thấp, dòng tiền thường có xu hướng rút khỏi các kênh trú ẩn an toàn truyền thống như vàng và trái phiếu để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn ở các tài sản rủi ro.

"K33 cho rằng BTC đang bị định giá thấp về mặt nền tảng so với các nhóm tài sản khác", báo cáo nhấn mạnh.

Hiện tại, giá bitcoin đang quay về mức "trước thời ông Trump" (thấp hơn 24% so với ngày ông Trump nhậm chức năm ngoái). Mức chiết khấu này được xem là điểm vào hấp dẫn hơn nhiều so với vàng - tài sản vốn đã neo ở vùng giá cao trong suốt thời gian bất ổn vừa qua.

6 động cơ đẩy giá và ẩn số từ tài khoản hưu trí Mỹ

Không chỉ dựa vào lãi suất, K33 chỉ ra 6 chất xúc tác cụ thể có thể giúp bitcoin bứt tốc, bỏ xa đà tăng trưởng của các tài sản truyền thống. Trong đó, đáng chú ý nhất là câu chuyện về dòng tiền từ các quỹ hưu trí 401(k) tại Mỹ.

Sau sắc lệnh hành pháp vào tháng 8/2025 của Tổng thống Trump, cánh cửa để bitcoin thâm nhập vào các tài khoản hưu trí đã hé mở. Đây được ví như "con cá voi" lớn nhất chưa thực sự tham gia thị trường. Theo tính toán của K33: Chỉ cần 1% số dư trong các tài khoản 401(k) chuyển sang bitcoin, thị trường sẽ đón nhận dòng vốn khổng lồ lên tới 87 tỷ USD.

Kết hợp với việc các ngân hàng lớn như Morgan Stanley và Bank of America đang tích cực tư vấn đầu tư, cùng với Đạo luật CLARITY sắp được Thượng viện bỏ phiếu trong quý I này, bitcoin đang dần được hợp thức hóa như một tài sản đầu tư chính thống, cạnh tranh trực tiếp dòng tiền với Vàng trong danh mục của các tổ chức.

Bên cạnh đó, kho dự trữ Bitcoin chiến lược của Mỹ (ước tính khoảng 233.736 BTC, tương đương 20 tỷ USD) cũng là một tấm khiên tâm lý. Việc chính phủ Mỹ chuyển từ trạng thái "bán tịch thu" sang "nắm giữ" đã loại bỏ một nguồn cung bán tháo lớn, tạo nền tảng vững chắc cho giá.

Chiến trường dự báo: 250.000 USD hay rơi về 10.000 USD?

Dù viễn cảnh bitcoin vượt vàng nghe rất hấp dẫn, nhưng thực tế thị trường vẫn đang bị chia rẽ sâu sắc. Các con số dự báo cho năm 2026 trải rộng đến mức khó tin, phản ánh sự bất định cực độ của giới tài chính lúc này.

Ở phe lạc quan, những cái tên như Charles Hoskinson hay tác giả "Cha giàu cha nghèo" Robert Kiyosaki vẫn kiên định với mốc 250.000 USD. Thậm chí, Arthur Hayes (đồng sáng lập BitMEX) còn kỳ vọng mốc 200.000 USD sẽ bị chinh phục ngay trong tháng 3/2026.

Tuy nhiên, nhóm các định chế tài chính lại đang tỏ ra thận trọng hơn nhiều. Tom Lee (Fundstrat) và ngân hàng Standard Chartered - những người từng hô hào các con số trên trời - nay đã hạ dự báo xuống vùng 150.000 USD. Họ nhận ra rằng quá trình các doanh nghiệp và quỹ hưu trí chấp nhận bitcoin diễn ra chậm hơn kỳ vọng, và dòng vốn ETF dù ổn định nhưng không còn tạo ra những cú sốc cầu như trước.

Ngược lại, phe bi quan (Bears) lại vẽ ra một kịch bản tăm tối. Jurrien Timmer từ Fidelity nhận định 2026 có thể chỉ là một "năm nghỉ", giá đi ngang quanh 65.000-75.000 USD. Sốc hơn cả, chiến lược gia Mike McGlone của Bloomberg Intelligence cảnh báo về khả năng bitcoin quay về mức 10.000 USD nếu thanh khoản toàn cầu thắt chặt trở lại và bong bóng đầu cơ vỡ tan.

Liệu bitcoin có thực sự đánh bại vàng trong năm 2026 như dự báo của K33, hay sẽ tiếp tục khiến nhà đầu tư thất vọng như năm 2025?

Câu trả lời nằm ở "sức khỏe" của dòng tiền vĩ mô trong những tháng tới. Một bên là sự bảo chứng của vàng qua hàng ngàn năm lịch sử, một bên là bitcoin với tiềm năng tăng trưởng bùng nổ nhưng đi kèm rủi ro chia đôi tài khoản.

Năm 2026 không chỉ là cuộc đua về giá, mà là phép thử cuối cùng cho câu hỏi: Trong mắt giới đầu tư toàn cầu, bitcoin đã thực sự trở thành một "hầm trú ẩn" ngang hàng với kim loại quý hay chưa.