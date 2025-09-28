Người dân Đà Lạt vật vã làm kè, "xây đê" chống lũ

Vùng đô thị Đà Lạt, Lâm Đồng nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển và mảnh đất này được mệnh danh là "xứ sở mộng mơ", "xứ sở sương mù", "thiên đường nghỉ dưỡng". Tuy nhiên, những năm gần đây, về mùa mưa, nhiều vùng nội đô chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng ngập lụt, sạt lở đất.

Người Đà Lạt chật vật tìm cách đương đầu với lũ

Từ cuối tháng 4 (đầu mùa mưa) đến nay, tình trạng ngập lụt xảy ra tại một số khu dân cư ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Ông Chế Đô, 78 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt, cho biết, trời mưa nặng hạt, nước từ trên cao dồn về các con suối nội đô rồi dâng cao, gây ngập khu sản xuất, nhà ở người dân. "Đợt mưa dông mới đây, nhà tôi bị ngập gần 1,6m. Lúc đó, lũ lên nhanh, nhiều vật dụng trong nhà hư hỏng hết", ông Đô nói.

Ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, hàng chục hộ dân cạnh con suối gom nước từ Khu quy hoạch Yersin về Khu quy hoạch Phạm Hồng Thái luôn sống trong thấp thỏm mỗi khi trời đổ dông.

Theo người dân, con suối được cơ quan chức năng xây dựng kiên cố để thu gom nước thải, tiêu thoát lũ. Tuy nhiên, phần miệng cống ở hạ nguồn tại khu Quy hoạch Phạm Hồng Thái quá nhỏ, nước đổ về không thoát kịp, gây ngập.

Sau trận lũ gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng vào năm 2023, gia đình bà Đỗ Thị Cậy phải "xây đê" cao hơn 2m để ngăn lũ từ con suối phía sau tràn vào nhà.

"Giải pháp xây tường bao khá hiệu quả. Tuy nhiên, gia đình luôn lo sợ ngày nào đó nước dâng cao, vượt qua bức tường", bà Cậy chia sẻ.

Cùng với việc "xây đê" ngăn nước, gia đình bà Đỗ Thị Cậy cũng lắp đặt 2 máy bơm điện, 1 máy bơm gắn động cơ xăng, sẵn sàng bơm nước khi lũ tràn vào nhà.

Anh Nguyễn Phúc Trịnh, chủ một homestay trên đường Nguyễn Trãi ngán ngẩm trước các vật dụng bị nước lũ nhấn chìm trong cơn mưa giữa tháng 9. "Không những vật dụng bị hư hỏng, việc kinh doanh vào thời gian này bị gián đoạn", anh Trịnh buồn bã.

Một hộ dân trên đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt xây tường trước cửa cổng ngăn nước lũ tràn vào nhà. Bên trong, chủ căn nhà cũng xây tường cao gần 50cm, phòng trường hợp nước vượt qua "đê bao" vòng ngoài.

Ông Lê Tuấn Anh, trú phường Xuân Hương - Đà Lạt thiết kế tấm chắn ngăn nước lũ tràn vào nhà. Ông Tuấn Anh cho biết: "Ngày 10/9 xảy ra mưa lớn, nước lũ tràn về nhanh. Chỉ trong vòng 10 phút, nước dâng cao gần 1,6m. Tôi đóng cửa nhưng áp lực nước quá mạnh khiến 3 ô kính phía dưới bị phá vỡ. Nhiều vật dụng, thiết bị điện trong nhà hư hỏng".

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, tình trạng ngập lụt cục bộ ở vùng đô thị Đà Lạt những năm gần đây do nhiều nguyên nhân.

Trong đó bao gồm hạ tầng hệ thống thoát nước chưa được triển khai đồng bộ; nhiều công trình thoát nước xuống cấp, không đảm bảo năng lực thoát lũ; một số suối, kênh mương bị người dân lấn chiếm, xây dựng công trình làm ảnh hưởng dòng chảy.

Không những ở nội đô, các dòng chảy tại vùng sản xuất nông nghiệp của phường Lâm Viên - Đà Lạt đang bị "bóp nghẹt", ảnh hưởng chức năng tiêu thoát lũ về mùa mưa.

Con suối gom nước từ hồ Mê Linh đổ về hồ Xuân Hương, phường Lâm Viên - Đà Lạt bị cây cối xâm lấn, ảnh hưởng dòng chảy.

Những người dân tại phường Xuân Hương - Đà Lạt chủ động kiểm tra hệ thống cống ngầm, vớt rác vướng đọng trong công trình để khơi thông dòng chảy, hạn chế lũ lụt.

Để ngăn lũ tràn vào khu vực sản xuất nông nghiệp, gia đình bà Chế Thị Huyền Trang, phường Lâm Viên - Đà Lạt đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng "đê" bê tông quanh vườn. Bà Trang cho biết, gia đình luôn trong trạng thái lo lắng, sản xuất cầm chừng vì không lường trước được những cơn lũ ập về trong tương lai.