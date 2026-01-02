Tuyến đường 8 làn xe gần 9.100 tỷ đồng đi qua 12 xã phường ở Ninh Bình

Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển có tổng chiều dài hơn 32km, điểm đầu tại ngã tư giao giữa đường Trần Bích San - Song Hào (TP Nam Định cũ), điểm cuối tại nút giao quốc lộ 37B kết nối với đường bộ ven biển.

Tổng mức đầu tư toàn tuyến đường gần 9.100 tỷ đồng.

Việc thi công tuyến đường, được chia thành 3 dự án; trong đó, dự án cầu Thiên Trường và đường 2 đầu cầu dài 1km, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Dự án xây dựng đường trục phía Nam có dài hơn 6,5km, điểm đầu tại cầu Thiên Trường vượt sông Đào, điểm cuối tại nút giao quốc lộ 21B, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, thiết kế theo quy mô đường phố chính đô thị.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển có chiều dài gần 25km. Điểm đầu tại nút giao quốc lộ 21B, điểm cuối tại nút giao quốc lộ 37B kết nối với đường bộ ven biển, có tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng, thiết kế theo quy mô đường cấp I đồng bằng, mặt đường 8 làn xe.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, dự án xây dựng đường trục phía Nam có điểm đầu tại cầu Thiên Trường vượt sông Đào, điểm cuối tại nút giao quốc lộ 21B có hạ tầng đồng bộ từ vỉa hè đến hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh,...

Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển là công trình giao thông chiến lược, có vai trò quan trọng trong kết nối giữa trung tâm đô thị Nam Định với khu vực kinh tế biển.

Đồng thời, tuyến đường cũng kết nối với các tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đang được thi công và cao tốc Phủ Lý - Nam Định đang được chuẩn bị đầu tư; kết nối với các quốc lộ 21, 21B, 37B, tỉnh lộ, đường bộ ven biển,... nhằm giảm tải, điều tiết lưu lượng cho các tuyến đường hiện có, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hút đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch và kinh tế biển.

Nút giao quốc lộ 21 là một trong những nút giao trọng yếu của tuyến đường.

Không chỉ có ý nghĩa về hạ tầng, tuyến đường còn mở ra không gian phát triển kinh tế mới.

Việc kết nối thuận lợi với khu vực ven biển tạo điều kiện thu hút đầu tư vào công nghiệp, logistics, nuôi trồng thủy sản, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái biển. Đây được xem là cú hích quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển của Ninh Bình.

Tuyến đường có quy mô đường cấp I đồng bằng, vận tốc thiết kế 100km/h, bề rộng nền đường 39m, mặt đường 8 làn xe.

Tuyến Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường khả năng cơ động, cứu hộ cứu nạn và ứng phó với thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Về lâu dài, công trình này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển bền vững, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao vị thế của Ninh Bình trong hành lang kinh tế ven biển Bắc Bộ.

Tuyến Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển còn được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy phát triển bền vững, tạo diện mạo mới cho vùng ven biển Ninh Bình trong giai đoạn tới.

Đường sau khi hoàn thiện đã giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn và đặc biệt rút ngắn thời gian di chuyển.

Là người thường xuyên lưu thông trên tuyến đường trên, anh Nguyễn Duy Chinh (34 tuổi, trú xã Giao Hưng, Ninh Bình) chia sẻ: "Trước khi tuyến đường này được hoàn thiện, để đi từ xã Giao Thiện, huyện Giao Thuỷ, Nam Định (cũ) đến thành phố Nam Định, tôi thường đi mất 70-80 phút nhưng nay đi tuyến đường mới này chỉ mất 40-50 phút".

Hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh dọc hai bên đường và ở dải phân cách giữa đường đã cơ bản hoàn thiện.

Cầu Thiên Trường bắc qua sông Đào có tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng là một trong những điểm nhấn của tuyến đường. Cầu có thiết kế cầu dây văng, 16 nhịp, dài 1,6km, trong đó phần vượt sông dài 0,8km, mặt cắt ngang 20,5m; phần đường dẫn hai đầu cầu dài 0,8km.

Điểm nhấn của cầu Thiên Trường là hình búp sen được thiết kế ở hai trụ tháp. Nhìn từ xa, hai búp sen khổng lồ như vươn lên đón ánh nắng mặt trời, tạo điểm nhấn ấn tượng cho cây cầu.

Cầu Lạc Quần là công trình cầu lớn trên tuyến. Cầu được cải tạo từ cầu Lạc Quần cũ thành 3 làn xe, đồng thời xây dựng thêm một cầu mới song song (dài gần 510m, rộng 17m) với 4 làn xe, bắc qua sông Ninh Cơ.

Tuyến đường đi qua 12 phường, xã của tỉnh Ninh Bình. Đây là một trong những dự án giao thông quy mô lớn, giữ vai trò kết nối chiến lược giữa khu vực nội đô và không gian kinh tế ven biển. Theo kế hoạch, định hướng sau năm 2030, tuyến đường được nâng cấp thành đường cao tốc.

Tuyến đường được đưa vào sử dụng tạo thành trục giao thông liên hoàn với các tuyến huyết mạch khác trong vùng, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và từng bước định hình một cực tăng trưởng mới tại khu vực ven biển phía Nam đồng bằng sông Hồng, tăng cường khả năng kết nối liên vùng và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển (Ảnh: Googlemap).