Thêm nhiều công ty Nam Long, Taseco Land... "hé lộ" kế hoạch 2026

Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã chứng khoán: TAL) vừa tổ chức hội thảo nhà đầu tư vào tháng 12/2025. Tại đây, công ty công bố kế hoạch năm mới với doanh thu 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và gần 5 lần mức thực hiện năm 2025.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, các dự án đã bán hàng từ trước đó như Central Riverside (Thanh Hóa), Nghi Sơn Central Park (Thanh Hóa), Central Square (Thái Nguyên) cùng các dự án mở bán mới năm 2025 như Khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3 sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể vào tăng trưởng. Taseco Land cũng dự kiến mở bán dự án Phố đi bộ Thái Nguyên, dự án Duy Tiên (Hà Nam), dự án Trung Văn.

Cùng lĩnh vực bất động sản, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) kỳ vọng tình hình kinh doanh năm 2026 khả quan, với mục tiêu doanh số bán bất động sản vượt 20.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận dự kiến tương đương hoặc cao hơn năm 2025.

Động lực tăng trưởng đến từ các dự án trọng tâm gồm Waterpoint giai đoạn 1, Mizuki Park, Akari City và Nam Long II Central Lake; song song là chuẩn bị giai đoạn mới cho Elyse Island, An Zen Residences, VSIP Hải Phòng, Waterpoint giai đoạn 2 và Izumi Canaria.

Nhiều công ty đã lên kế hoạch 2026 (Ảnh: IT).

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) lên mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 33.467 tỷ đồng và lãi sau thuế 7.275 tỷ đồng cho năm nay, đều tăng 5% so với cùng kỳ.

Năm 2026, tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục mở rộng thêm 50.000ha trồng cao su tại Lào; nghiên cứu các dự án trồng cao su, xây dựng nhà máy chế biến gỗ và mủ cao su ở 5 tỉnh của Lào; đồng thời mở rộng thêm 28.000ha tại Campuchia.

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán: DCM) đã hé lộ kế hoạch năm 2026, với tổng doanh thu 17.615 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.320 tỷ đồng.

Đơn vị thành viên là Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PBP) cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 từ giữa tháng 11. Doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 31,5 triệu bao bì; sản xuất 6.000 tấn và tiêu thụ 12.000 tấn phân bón. Về mặt tài chính, Bao bì Dầu khí Việt Nam lên kế hoạch doanh thu hơn 411 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 9 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 8,5%.

Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Dây và Cáp điện TaYa Việt Nam (mã chứng khoán: TYA) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026: doanh thu dự kiến 2.430 tỷ đồng và lãi sau thuế 74 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 36% so với kế hoạch 2025….