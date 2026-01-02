Tổng thống Trump tiết lộ thói quen sinh hoạt và sức khỏe "hoàn hảo"

Tổng thống Donald Trump chơi golf (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với báo Wall Street Journal được công bố ngày 1/1, Tổng thống Donad Trump cho biết ông uống “nhiều aspirin hơn mức bác sĩ khuyến cáo”, nhưng khẳng định “sức khỏe vẫn hoàn hảo”.

Ông Trump cho rằng liều lượng aspirin cao mà ông uống hàng ngày khiến ông dễ bị bầm tím, và các bác sĩ đã khuyến nghị ông giảm liều, nhưng ông từ chối lời khuyên đó vì đã dùng thuốc này suốt 25 năm.

“Tôi hơi mê tín. Họ nói aspirin giúp làm loãng máu, trong khi tôi không muốn máu đặc chảy qua tim mình. Tôi muốn máu đẹp, loãng chảy qua tim mình. Nghe hợp lý đúng không?”, ông nói.

Tương tự người tiền nhiệm Joe Biden, Tổng thống Trump, 79 tuổi, đang phải đối mặt với những câu hỏi từ công chúng về sức khỏe của chủ nhân Nhà Trắng.

Trước đó, ông Trump bị nghi ngờ sử dụng lớp trang điểm và băng dán y tế trên tay. Ông cũng được nhìn thấy buồn ngủ trong một cuộc họp nội các vào tháng 12 cũng như tại một cuộc họp quảng bá việc giảm chi phí thuốc giảm cân.

Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, Tổng thống Trump cho biết ông bắt đầu ngày làm việc sớm tại một văn phòng trong khu nhà ở của Nhà Trắng, trước khi xuống làm việc tại Phòng Bầu dục vào khoảng 10h, rồi tiếp tục làm việc đến 19h hoặc 20h. Ông nói rằng mình đã yêu cầu các trợ lý điều chỉnh lịch trình để có ít cuộc họp hơn nhưng quan trọng hơn, để có thể tập trung nhiều hơn cho từng cuộc họp.

Tổng thống Trump cho biết ông đã làm theo lời khuyên của đội ngũ trợ lý là giảm nhịp độ làm việc, bao gồm việc dành khoảng 2 tuần tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông, nơi được gọi là “Nhà Trắng mùa đông”, trong dịp Giáng sinh và năm mới. Họ cũng khuyên ông cố gắng giữ tỉnh táo trong các sự kiện công cộng.

Theo Wall Street Journal, cuộc phỏng vấn của Tổng thống Trump cho thấy ông bày tỏ sự thất vọng với đội ngũ trợ lý vì không công bố tình trạng sức khỏe của ông một cách mạnh mẽ hơn.

“Hãy nói về sức khỏe thêm lần thứ 25 nữa đi. Sức khỏe của tôi hoàn hảo”, ông nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông hối tiếc vì đã thực hiện một cuộc chụp hình ảnh tim mạch và ổ bụng chuyên sâu trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ vào tháng 10, vì điều đó đã thu hút sự chú ý của công chúng. Ban đầu, Nhà Trắng nói rằng đó là chụp CT, chứ không phải MRI.

“Lẽ ra ổn hơn nhiều nếu họ không làm vậy, vì việc tôi chụp khiến người ta nói rằng: “Ồ, có chuyện gì không ổn à?”. Thực ra không có gì cả”, ông Trump nói thêm.

Bác sĩ riêng của Tổng thống Trump, ông Sean Barbabella, nói với Wall Street Journal rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang có “sức khỏe xuất sắc và hoàn toàn phù hợp để thực hiện công việc của một tổng tư lệnh”. Nhà Trắng cũng cung cấp một bản phân tích tóm tắt bằng AI từ điện tâm đồ của Tổng thống Trump, cho thấy “tuổi tim” của ông là 65.

Tổng thống Trump thừa nhận ông đã thử mang tất y khoa nén để chống sưng ở chân, nhưng sau đó sớm tháo ra. “Tôi không thích chúng”, ông nói, đồng thời cho biết ông đã bắt đầu đi lại nhiều hơn và tình trạng đã được cải thiện.

Tổng thống Trump tiết lộ ông không hứng thú với việc tập thể dục ngoài việc chơi một vòng golf. “Tôi không thích. Việc đó chán lắm. Đi bộ trên máy chạy bộ hoặc chạy hàng giờ liền như một số người vẫn làm, việc đó không dành cho tôi”, ông Trump cho biết thêm.

Theo Tổng thống Trump, ông có rất nhiều năng lượng nhờ gen di truyền từ cha mẹ.

“Di truyền rất quan trọng. Và tôi có gen rất tốt”, ông Trump nhấn mạnh.