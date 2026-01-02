Trường Sư phạm bất ngờ đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo

Mùa tuyển sinh năm 2026, hàng loạt ngành mới được dự kiến tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục đại học.

Theo nghị quyết của Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố ngày 1/1, nhà trường sẽ mở thêm 7 ngành mới, trong đó có Trí tuệ nhân tạo.

Ngoài Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến mở thêm: Huấn luyện thể thao, Ngôn ngữ Pháp, Quốc tế học, Giáo dục học, Địa lý học, Khoa học dữ liệu. Nhà trường chưa công bố thời điểm tuyển sinh các ngành mới này.

Năm 2026, nhiều trường đại học dự kiến mở một số ngành mới nhằm đáp ứng và đón đầu xu thế.

Năm ngoái, trường này tuyển khoảng 5.000 sinh viên cho 50 ngành, trong đó có 28 ngành thuộc nhóm sư phạm, giáo dục. Ở nhóm kỹ thuật, trường có ngành công nghệ thông tin.

Ngành Trí tuệ nhân tạo, Điều dưỡng và Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông được Trường Đại học Hùng Vương TPHCM dự kiến mở trong năm nay.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Theo nhà trường, việc bổ sung các ngành này thể hiện định hướng đón đầu xu thế nhân lực công nghệ và y tế hiện đại.

Thông báo mới đây của Đại học Kinh tế Quốc dân, dự kiến năm 2026, nhà trường tuyển sinh một số ngành/chương trình đào tạo mới.

Việc tuyển thêm một số ngành/chương trình đào tạo mới, có tính chất liên ngành/xuyên ngành để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời đại số.

Nhà trường chưa công bố tên các ngành/chương trình mới nhưng dự kiến sẽ tăng khoảng 50 chỉ tiêu cho mỗi ngành hoặc chương trình, sao cho tổng chỉ tiêu của toàn trường không vượt quá 9.000.

Mặc dù giữ nguyên các phương thức tuyển sinh nhưng năm 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) dự kiến tuyển sinh một số ngành mới như: Tài chính ngân hàng, Thiết kế đồ hoạ game…

Trường Đại học Gia Định cũng đã được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo thêm 2 ngành khối Sức khoẻ là Điều dưỡng và Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Mới đây, Đại học Cần Thơ thông báo trường dự kiến tuyển sinh thêm 7 ngành mới, xét tuyển ở nhiều tổ hợp như A00, A01, C02, D01, B00, B08...

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt, đa dạng và phù hợp với xu hướng phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM dự kiến mở thêm 3 ngành mới từ năm 2026 là Kế toán (định hướng Digital Accounting), Quản trị kinh doanh (định hướng Digital Marketing) và Tài chính - Ngân hàng (định hướng Ngân hàng số và chuỗi khối).

Trong khi đó, Đại học Y Dược TPHCM quyết định mở ngành Tâm lý học trình độ đại học vào năm 2026.