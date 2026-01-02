Man City đứt mạch thắng, Arsenal nới rộng khoảng cách ngôi đầu

Man City đã bị chặn đứng chuỗi 6 trận toàn thắng tại Ngoại hạng Anh sau khi bị Sunderland cầm hòa 0-0 trên sân khách vào rạng sáng 2/1. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng vùng Đông Bắc duy trì thành tích bất bại trên sân nhà ở mùa giải 2025-26 (thắng 5, hòa 5), mà còn tạo điều kiện cho đội đầu bảng Arsenal nới rộng khoảng cách lên 4 điểm trước vòng đấu đầu tiên của năm 2026.

Trận đấu diễn ra đầy kịch tính ngay từ những phút đầu. Bernardo Silva tưởng chừng đã mở tỷ số sớm cho Man City sau pha đánh đầu kiến tạo của Erling Haaland, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị cực kỳ mong manh.

Sunderland chơi sòng phẳng dù phải đối đầu với Man City (Ảnh: Getty).

Đội khách tiếp tục gây sức ép lớn, nhưng hàng thủ Sunderland với sự năng nổ của Trai Hume và Enzo Le Fee đã hóa giải thành công, đồng thời tạo ra những pha phản công tốc độ. Thủ thành Gianluigi Donnarumma của Man City đã phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm của Brian Brobbey, người đã vượt qua Ruben Dias.

Cường độ thi đấu cao giúp Sunderland thắng phần lớn các pha tranh chấp tay đôi. Hume tiếp tục uy hiếp khung thành Man City với cú sút chệch cột dọc trong gang tấc. Trong khi Phil Foden và Rayan Cherki của Man City gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn, Simon Adingra và Eliezer Mayenda liên tục gây khó khăn cho hàng thủ đội khách. Tuy nhiên, cơ hội rõ rệt nhất trong hiệp một thuộc về Haaland, nhưng cú sút chìm của tiền đạo người Na Uy đã bị thủ môn Robin Roefs xuất sắc cản phá.

Sang hiệp hai, thế trận đôi công tiếp tục được duy trì, biến trận đấu thành một trong những trận hòa không bàn thắng hấp dẫn bậc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Savinho của Man City sút vọt xà ở cự ly gần và sau đó bị Roefs cản phá cú dứt điểm bằng chân trái. Sunderland cũng đáp trả mạnh mẽ khi Donnarumma từ chối cơ hội của Adingra, trước khi thực hiện pha cứu thua xuất thần bằng một tay trước cú sút của Mayenda.

Hậu vệ Sunderland ngăn cản Haaland thực hiện cú dứt điểm (Ảnh: Getty).

Những phút cuối trận chứng kiến sự căng thẳng và hỗn loạn tăng cao. Pha phản xạ xuất thần của Roefs ở cự ly gần để ngăn Josko Gvardiol được xem là đẳng cấp thế giới. Nordi Mukiele vô tình trở thành “lá chắn” chặn cú sút hướng vào khung thành của Jeremy Doku. Dù cả hai đội không hề giảm nhịp độ tấn công, việc không có bàn thắng đồng nghĩa Man City vẫn chưa thua trận mở màn giải VĐQG trong một năm dương lịch kể từ 2012, còn Sunderland thì giành được điểm số đầu tiên sau tám lần đối đầu tại Ngoại hạng Anh.