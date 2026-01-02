Hỗn loạn cảnh thoát thân trong thảm kịch cháy quán bar ở Thụy Sĩ

Vụ hỏa hoạn có thể đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng (Ảnh: EPA).

Hai nhân chứng Axel và Nathan nói với kênh BFMTV rằng họ không thể thở nổi khi những đám khói đen dày đặc bao trùm xung quanh sau khi hỏa hoạn bùng lên trong quán bar Le Constellation tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana ở Thụy Sĩ không lâu sau thời điểm giao thừa.

Ban đầu họ không thể thoát ra ngoài vì đám đông chen chúc cùng lúc tìm cách rời khỏi quán bar, nên đã quyết định trú tạm sau một chiếc bàn bị lật nghiêng để tránh ngọn lửa.

Theo họ, lối thoát duy nhất là qua cửa sổ. Sau rất nhiều nỗ lực, cả 2 đã đập vỡ được cửa sổ và thoát ra ngoài.

Một nhân chứng đứng bên ngoài quán bar nói với kênh truyền hình Pháp France 2 rằng họ nhìn thấy khói bốc lên và nhiều người đập vào cửa sổ của quán bar khi cố gắng thoát thân.

“Có một dòng người di chuyển hỗn loạn rất lớn. Ai cũng cố chen ra ngoài. Cảnh tượng đó thực sự rất ám ảnh”, nâan chứng cho biết.

Laetitia Place, 17 tuổi, đã thoát chết trong gang tấc khỏi vụ hỏa hoạn tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana.

Cô kể về những gì xảy ra bên trong Le Constellation: “Chúng tôi đều đã chứng kiến những điều kinh hoàng mà không ai đáng phải nhìn thấy".

Khi Place đi xuống tầng dưới về phía nhà vệ sinh, cô và một người bạn phát hiện ra đám cháy và cố quay lại tầng trên. “Tôi nắm lấy tay bạn mình, nhưng khi leo cầu thang thì tôi buông ra. Giờ thì bạn ấy không còn trả lời tôi nữa”, cô ngậm ngùi.

Place cũng mô tả sự hoảng loạn khi mọi người tìm cách sơ tán khỏi quán bar.

“Có một cánh cửa nhỏ nơi mọi người dồn ép vào nhau, rồi chúng tôi ngã chồng chất lên nhau”, cô kể lại, nhấn mạnh mức độ hỗn loạn và nguy hiểm trong lúc thoát thân.

Cô cho biết mình vô cùng sợ hãi, không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả những người có mặt trong quán bar vào thời điểm đó, đồng thời nói rằng một số bạn bè của cô vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 1h30 ngày 1/1 tại quán bar Le Constellation tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, miền Nam Thụy Sĩ. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có gần 200 người tại đây.

Theo lời cảnh sát, ít nhất 40 người có thể đã thiệt mạng, bao gồm cả công dân ngoại quốc, trong khi 115 người bị thương. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, 8 công dân của nước này mất tích sau vụ cháy và có thể nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng. Việc nhận diện các thi thể có khả năng mất vài ngày đến vài tuần.

Giới chức trách đang điều tra vụ việc theo hướng một tai nạn hơn là tấn công khủng bố.

Một nhân chứng cho biết, quán bar bốc cháy sau khi một số người ở đây thắp nến phụt và khu vực trần nhà bằng gỗ nhanh chóng bén lửa. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho rằng hiện còn quá sớm để kết luận nguyên nhân hỏa hoạn.