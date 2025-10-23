Người dân khổ sở vì tuyến đường chi chít "ổ gà", ổ voi" ở TPHCM

Tuyến đường Liên ấp 2-3-4, xã Vĩnh Lộc (TPHCM) dài khoảng 3km, đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi liên tục hư hỏng nặng sau những trận mưa lớn kéo dài. Mặt đường chi chít "ổ gà, ổ voi", ngập nước, gây khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tình trạng xuống cấp đã kéo dài hơn một tháng, khiến người dân địa phương bức xúc và mong mỏi chính quyền sớm có biện pháp sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông.

Bà Thảo (42 tuổi, chủ tiệm sửa xe) cho biết: "Đường xuống cấp, ngập nước như vậy nên người dân hai bên cũng không buôn bán được gì. Nhiều lần tôi thấy học sinh, công nhân đi lại bị té ngã". Dù trời đã tạnh mưa hai ngày, nhiều đoạn đường vẫn đọng nước như ao.

Đoạn hư hỏng nặng nhất của đường Liên ấp 2-3-4 nằm gần khu vực giáp đường Nữ Dân Công. Bà Tý (52 tuổi, ngụ địa phương) nhận định: "Ở xã Vĩnh Lộc còn một số tuyến xuống cấp, nhưng đường Liên ấp 2-3-4 là nặng nhất".

Nhiều người dân buộc phải chạy xe ngược chiều trên lề vì lòng đường Liên ấp 2-3-4 ngập sâu, kéo dài như một cái ao.

Tình trạng hư hỏng xuất hiện rải rác dọc tuyến đường, buộc người dân phải điều khiển xe di chuyển chậm, né "ổ gà" để tránh trượt ngã.

Bà Thúy Diễm (45 tuổi) ngao ngán: "Đường hư hỏng đã lâu nhưng chưa thấy cơ quan chức năng sửa chữa, người dân mong ngóng lắm. Đường chưa có cống thoát nước nên cứ mưa là ngập tràn vào nhà, buôn bán gì cũng khó".

Người dân địa phương cho biết, đường Liên ấp 2-3-4 đã xuống cấp từ lâu, nhưng những trận mưa lớn gần đây đã khiến tình trạng hư hỏng trở nên nghiêm trọng hơn, xuất hiện nhiều đoạn lún sâu và đọng nước.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, cho biết địa phương sẽ tiến hành sửa chữa tạm thời tuyến đường Liên ấp 2-3-4 để đảm bảo an toàn cho người dân. Bà cũng thông tin thêm, tuyến đường này đã được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn và sẽ được cải tạo toàn diện trong thời gian tới.

Đường Liên ấp 2-3-4 dài khoảng 3km, nối từ đường Nữ Dân Công đến đường Lê Thị Ngay, xã Vĩnh Lộc (Đồ họa: An Huy).