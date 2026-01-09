Phó Giáo sư: "Sinh viên đừng bao giờ nghĩ đến việc nhẹ lương cao"

Gắn đào tạo với tinh thần khởi nghiệp khi sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường

Chia sẻ tại buổi họp mặt Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức ngày 9/1, PGS.TS Từ Diệp Công Thành, Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ - Đại học Quốc gia TPHCM, cho rằng một trong những thách thức lớn nhất khi triển khai Nghị quyết 57 tại ĐBSCL nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng, đó là nguồn nhân lực.

"Nguồn nhân lực có trình độ thôi cũng chưa đủ, bên cạnh đó cần tập trung vào phương pháp tư duy về đổi mới sáng tạo thì việc triển khai Nghị quyết 57 sẽ tốt hơn", ông Thành nói.

PGS.TS Từ Diệp Công Thành (ngoài cùng bên trái) và PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương tại buổi trao đổi với học sinh, sinh viên Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương, Giảng viên cao cấp Học viên chính trị khu vực II, cũng cho rằng có 3 "rào cản" khi triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 ở Cà Mau đó là vị trí địa lý xa, nguồn lực tài chính hạn hữu và nguồn nhân lực còn hạn chế.

Gợi mở một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Cà Mau, theo PGS.TS Từ Diệp Công Thành, thứ nhất cần định vị lại và nâng tầm đào tạo đại học. Ở Cà Mau có Trường Đại học Bạc Liêu, sẽ phải thúc đẩy những chương trình đào tạo thế mạnh của tỉnh; xây dựng mô hình liên kết "3 nhà" (nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp) để kịp xu thế hiện nay.

Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, PGS.TS Từ Diệp Công Thành kiến nghị trường, tỉnh xây dựng chương trình đào tạo nhân lực khoa học công nghệ, nhân lực số cho cán bộ, nhà khoa học trẻ để tạo nguồn nhanh chóng.

Cùng với việc kết hợp thu hút nhân tài, theo ông Thành, dù tỉnh khó khăn về vị trí địa lý nhưng khi có những chính sách hấp dẫn, tinh thần cầu thị thì các nhà khoa học sẽ đến với tỉnh.

Còn trong dài hạn, PGS.TS Từ Diệp Công Thành cho rằng, cần gắn đào tạo với tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ngay khi sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường. Tỉnh có những chương trình, quỹ hỗ trợ để một khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, "chính các bạn sẽ là nguồn nhân lực tích cực để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp phát triển một cách rầm rộ, bền vững".

Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương, Cà Mau cần đào tạo đúng các ngành trọng điểm của tỉnh như kinh tế biển, logistics,… và khi đi đến phát triển bền vững, tỉnh đào tạo lĩnh vực công nghệ sinh học để xử lý môi trường, nước, rác thải. Xa hơn nữa tỉnh có thể hợp tác mở các trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học tại địa phương.

4 tốt: Sức khỏe, học tập, kỹ năng, thái độ

PGS.TS Từ Diệp Công Thành cho biết, mối liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp thời gian qua dù nói rất nhiều nhưng chưa thực sự đi vào chiều sâu. Do đó, cần "cởi trói" cho mô hình hợp tác này.

Ông cho rằng, người thầy đang bị "trói" trong các quy định như sản phẩm, đề tài, kết quả nghiệm thu,… dẫn đến họ khá lo lắng. Còn doanh nghiệp khi hợp tác, họ sợ rủi ro. Vấn đề ở đây là Nhà nước phải tham gia.

"Nhà nước phải định hướng, làm "bà đỡ", đứng ra gánh vác, để cởi trói cho doanh nghiệp không lo về rủi ro tài chính và nhà khoa học trong vấn đề trách nhiệm, pháp lý. Trên tinh thần đó, mối lương duyên giữa trường đại học và doanh nghiệp sẽ đi vào chiều sâu, tin tưởng, thành công hơn”, PGS.TS Từ Diệp Công Thành chia sẻ.

Ông cũng nhắn nhủ học sinh, sinh viên thông điệp "hãy nuôi dưỡng tư duy đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng". Chúng ta đừng sợ thất bại, sợ khó, mà hãy dám thử thách, rèn luyện bản thân để hoàn thiện trí tuệ của mình, phục vụ cho quê hương, đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa các diễn giả đã có những chia sẻ, gợi mở để phát triển nguồn nhân lực cho địa phương (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chia sẻ về nguồn nhân lực chất lượng cao với học sinh, sinh viên, theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương, trước hết "các bạn cần rèn luyện cho mình sức khỏe thật tốt để làm việc bền bỉ trong môi trường có thể đầy áp lực".

"Đừng bao giờ nghĩ đến câu chuyện việc nhẹ lương cao, mà hãy nghĩ đến chuyện khát vọng cống hiến cho quê hương", ông Phương nhấn mạnh và gửi thông điệp, "có khát vọng hãy hành động ngay và làm một cách kỷ luật".

Các bạn trẻ phải học nhiều hơn nữa trong mỗi điều kiện, hoàn cảnh khác nhau và rèn kỹ năng thật tốt, cả cứng mà mềm, với quyết tâm lần sau phải tốt hơn lần trước.

Thái độ tiếp cận vấn đề cũng rất quan trọng và theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương, thái độ tốt làm ra việc tốt, còn thái độ xấu cho dù trình độ cao, kỹ năng cao cũng sẽ làm việc không tốt.