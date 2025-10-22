Xây cầu Đồng Nai 2 hơn 11.000 tỷ đồng nối TPHCM

Ngày 22/10, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) là nhà đầu tư đề xuất dự án xây dựng cầu Long Hưng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Do dự án có hướng tuyến đi qua địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai, nhà đầu tư sẽ phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương hai bên để nghiên cứu hướng tuyến, cập nhật quy hoạch liên quan, xác định sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhu cầu sử dụng đất, số hộ dân bị ảnh hưởng và nhu cầu tái định cư.

CC1 đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai về đề xuất xây dựng cầu Long Hưng. Cụ thể, dự án có tổng chiều dài tuyến hơn 11,7km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.000 tỷ đồng, được đề xuất theo hai phương án PPP.

Cầu Đồng Nai 1 nối TPHCM và Đồng Nai có lượng phương tiện lưu thông rất lớn (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, hai địa phương đã thống nhất sự cần thiết của việc xây dựng cầu Long Hưng kết nối TPHCM và Đồng Nai. Sau khi thống nhất, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ là cơ quan chủ quản thực hiện dự án. Hai Sở Xây dựng của hai địa phương đã xác định hướng tuyến và quy mô công trình.

Theo đó, cầu Long Hưng và tuyến đường hai đầu cầu được thiết kế theo quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc 80km/h, mặt cắt ngang gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Điểm đầu giao với đường Vành đai 3 TPHCM tại nút giao Gò Công (phường Long Phước, TPHCM); điểm cuối giao với quốc lộ 51 (xã An Phước, Đồng Nai). Cầu có tổng chiều dài khoảng 11,7km, trong đó phần cầu Long Hưng dài 2,4km, đường dẫn phía TPHCM dài 3,8km, phía Đồng Nai dài 5,5km.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng vừa chấp thuận cho CC1 là nhà đầu tư đề xuất dự án xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức PPP. Dự án cầu Cát Lái có tổng chiều dài tuyến khoảng 11,6km, trong đó cầu chính dài 4,7km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 18.800 tỷ đồng.