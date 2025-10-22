Lãnh đạo TPHCM thúc tiến độ mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ngành thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về điều chỉnh dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu).

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu Ban Giao thông (chủ đầu tư) khẩn trương phối hợp với UBND phường Long Trường rà soát các ranh quy hoạch, khẩn trương thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo tiến độ đề ra.

Đường Nguyễn Duy Trinh nằm tại cửa ngõ phía đông TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Ban Giao thông cũng được giao lập kế hoạch chi tiết, đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách thành phố để thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ và quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành lập, trình, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án để báo cáo HĐND thành phố bố trí vốn bổ sung trong năm nay; không để việc chưa hoàn tất thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án làm chậm tiến độ.

Sở Xây dựng TPHCM cũng được giao kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư và UBND phường Long Trường triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh dài 1,6km, được HĐND TPHCM thông qua lần đầu vào năm 2015 với tổng mức đầu tư 832 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn khiến dự án bị đình trệ suốt nhiều năm.

Ngày 29/9, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng mức đầu tư dự án lên 1.859 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với dự kiến ban đầu. Theo kế hoạch, đoạn đường dài này sẽ được mở rộng gấp 4 lần, từ 7m lên 30m, đạt quy mô 6 làn xe.