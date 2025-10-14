Người dân Hải Phòng đối phó với nước ngập

Từ rạng sáng 14/10 đến đầu giờ chiều cùng ngày, mưa lớn liên tục đổ xuống Hải Phòng khiến nhiều tuyến đường, phố ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trong ảnh là một nhà dân phải dùng vật dụng ngăn nước tràn vào nhà tại đường Trường Chinh (Hải Phòng).

Một nhà dân ở phố Trường Chinh, Hải Phòng đã dùng tấm biển quảng cáo dựng trước cửa nhà để cảnh báo phương tiện không đi vào khu vực ngập sâu, đồng thời tránh tạo sóng khiến nước tràn vào nhà.

Mưa liên tục đổ xuống khiến tuyến đường Trần Hưng Đạo của Hải Phòng ngập mỗi lúc một nặng.

Một chiếc ô tô đỗ ven đường Trần Hưng Đạo đang bị nước "bủa vây" nhưng chưa thấy chủ xe tới di chuyển phương tiện đi nơi khác.

Một người đàn ông ngao ngán nhìn nước ngập trên phố Cầu Đất, Hải Phòng.

Nước chuẩn bị tràn vào nhà dân ở khu vực Chợ Đôn, Hải Phòng.

Mưa lớn kèm đường ngập khiến giao thông đi lại ở nhiều tuyến phố trung tâm của TP Hải Phòng hôm nay gặp nhiều khó khăn.

Theo Sở Xây dựng TP Hải Phòng, hệ thống thoát nước đô thị được xây dựng từ thời Pháp, đã nhiều lần nâng cấp nhưng vẫn chắp vá, chỉ đáp ứng khu vực trung tâm. Ngoại thành chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, chưa được quy hoạch đồng bộ.

Cơ quan này cho biết, khi lượng mưa vượt 50mm trong 24 giờ, thành phố thường ngập diện rộng với 16 điểm đen ngập sâu, nước rút chậm.