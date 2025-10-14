Nhiều tuyến phố Hải Phòng ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài

Từ rạng sáng 14/10 đến trưa cùng ngày, mưa lớn liên tục đổ xuống Hải Phòng khiến nhiều tuyến đường, phố ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Phố Cầu Đất, Hải Phòng ngập ngang bắp chân (Ảnh: Bích Ngọc Phạm).

Ghi nhận tại khu vực trung tâm, đường Nguyễn Bình (đoạn từ trụ sở Công an phường Gia Viên đến ngã ba Văn Cao) và đường Lạch Tray xuất hiện ngập cục bộ. Tại khu vực gần Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, nhiều đoạn nước dâng cao, xe máy và ô tô di chuyển chậm.

Khu vực bưu điện trung tâm thành phố cũng mênh mông nước, giao thông qua đây nhiều thời điểm bị ùn tắc. Các tuyến Lê Lợi, Lương Khánh Thiện, Trần Nguyên Hãn, Hai Bà Trưng, Tô Hiệu cùng khu vực Thượng Lý, Kiến An, Phù Liễn đều rơi vào tình trạng tương tự.

Ngõ Nam Pháp, đường Lạch Tray, Hải Phòng sáng nay (Ảnh: M.D.).

Theo Sở Xây dựng TP Hải Phòng, hệ thống thoát nước đô thị được xây dựng từ thời Pháp, đã nhiều lần nâng cấp nhưng vẫn chắp vá, chỉ đáp ứng khu vực trung tâm. Ngoại thành chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, chưa được quy hoạch đồng bộ.

Cơ quan này cho biết, khi lượng mưa vượt 50mm trong 24 giờ, thành phố thường ngập diện rộng với 16 điểm đen ngập sâu, nước rút chậm.

Đến 11h trưa nay, nhiều khu vực ở Hải Phòng vẫn có mưa to, dự báo tình trạng ngập lụt sẽ còn diễn ra ở nhiều tuyến phố, khu vực khác nhau của địa phương này.