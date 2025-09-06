Người dân Lâm Đồng bàng hoàng chạy lũ giữa khuya

Trưa 6/9, sau khi nước lũ rút, người dân xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng, trở về dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả. Theo người dân, đêm 5/9, xã Hiệp Thạnh xuất hiện mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về con suối K Tam rất lớn, không thoát kịp dẫn đến tình trạng ngập cục bộ.

Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập lụt (Ảnh: Trần Ý).

Ông Nguyễn Văn Hạnh, 68 tuổi, trú xã Hiệp Thạnh cho biết, khoảng 20h ngày 5/9, nước bắt đầu dâng cao, gây ngập ở các vườn rau cạnh suối. Đến khoảng 22h cùng ngày, nước cuồn cuộn đổ về, nhấn chìm nhiều tuyến đường, gây ngập khu dân cư các thôn: K'Long, K'Rèn, Định An, Tân An.

Nước lũ tiếp tục dâng cao, gây ngập quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn thôn Định An, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Anh Dương Văn Linh, trú thôn K’Long, cho biết: “0h30 ngày 6/9, nước dâng cao khiến con đường trước nhà tôi ngập sâu 1,6m. Lúc đó, nước cuồn cuộn chảy xiết, trong nhà có 2 vợ chồng cùng 3 con nhỏ nên tôi phải gọi điện báo công an và được lực lượng chức năng dùng ca nô đưa cả nhà đến nơi an toàn”.

Anh Dương Văn Linh bên chiếc máy tính bị nước nhấn chìm, hư hỏng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo anh Dương Văn Linh, nước lũ dâng cao, tràn vào nhà khiến tủ lạnh, máy giặt, máy tính… của gia đình bị hư hỏng.

Ông Nguyễn Văn Năm, hộ nông dân trồng rau, hoa tại thôn K’Long cho biết, gia đình ông canh tác 0,7ha rau xà lách, hoa lay ơn. Nước lũ tràn về khiến toàn bộ cây trồng của gia đình bị hư hại nghiêm trọng. Nhiều tấn phân bón, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nhà kho cũng bị nước nhấn chìm, hư hỏng.

“Tôi sinh sống ở đây 30 năm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nước lũ tràn về nhanh và dâng cao như vậy. Những năm trước, nước lũ dâng cao lắm cũng chỉ 0,3-0,4cm, năm nay nước ngập đường 1,6-2m. Mưa lũ đợt này khiến gia đình thiệt hại hàng chục triệu đồng”, ông Nguyễn Văn Năm nói.

Người dân thôn K'Long, xã Hiệp Thạnh trở về nhà sau cơn lũ "lịch sử" (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, thông tin, nước lũ dâng cao, gây ngập, ảnh hưởng đến hơn 300 hộ dân của xã. Trong đêm 5/9, lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh phối hợp cùng lực lượng quân đội, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức sơ tán người dân ở vùng bị ngập đến nơi an toàn.

Ngày 6/9, nước đã rút tại nhiều khu vực, người dân trở về dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả.

Cơn lũ tràn về nhấn chìm khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp (Video: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, cho biết, theo thống kê ban đầu, ngập lụt làm 127ha rau, hoa bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính 7 tỷ đồng. Lũ không gây thiệt hại về người, nhưng một số hạng mục bờ kè bên suối, cầu cống, đường... bị nước cuốn gây hư hỏng.