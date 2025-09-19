Ngổn ngang công trường thi công đường nối cao nguyên với vùng biển Lâm Đồng

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B, tuyến đường huyết mạch nối cao nguyên với vùng biển của Lâm Đồng, đang đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ. Khởi công từ tháng 4/2024 với tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, nhưng hiện tại nhiều hạng mục vẫn còn dang dở, gây bức xúc cho người dân.

Đường nối cao nguyên với vùng biển của Lâm Đồng thi công ì ạch

Dự án do Ban Quản lý dự án 5, Bộ Xây dựng làm đại diện chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 68km, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Quốc lộ 1A, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết với Quốc lộ 20.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế và thông tin từ Sở Xây dựng Lâm Đồng, tiến độ thi công đang "ì ạch".

Hiện tại, 62/68km mặt bằng đã được bàn giao, 33km đường đã được thảm bê tông nhựa chặt và hàng chục km khác được cấp phối đá dăm.

Một khúc cua trên Quốc lộ 28B đang được "nắn thẳng" để cải thiện an toàn giao thông.

Phần kè thép ở taluy dương công trình nằm ngổn ngang bên đường, cho thấy sự thiếu tổ chức trong quá trình thi công.

Lý do chính dẫn đến sự chậm trễ được Sở Xây dựng Lâm Đồng chỉ ra là do đơn vị thi công chưa bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân lực. Nhiều hạng mục công trình đang dở dang, vật liệu xây dựng ngổn ngang, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy hiểm.

Mặt đường nham nhở, đất đá ngổn ngang, bụi bặm là hình ảnh thường thấy trên toàn tuyến Quốc lộ 28B.

Đặc biệt, 6 vị trí cầu cạn trên tuyến dự án vẫn chưa đảm bảo tiến độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hoàn thiện mặt đường.

Ông Trần Văn Lộc, một người dân có nhà nằm trong vùng giải phóng mặt bằng tại xã Phan Sơn, Lâm Đồng, bày tỏ mong muốn đơn vị thi công sớm hoàn tất công trình để ổn định đời sống và sản xuất.

Đơn vị thi công đào bới taluy dương, san gạt mặt đường tại khu vực thuộc xã Phan Sơn, Lâm Đồng.

Anh Võ Ngọc Danh, trú xã Tà Hine, Lâm Đồng, phản ánh về tình trạng đường sá xuống cấp nghiêm trọng: "Mùa mưa, mặt đường đầy bùn đất, taluy bị đào bới dở dang rất nguy hiểm. Những ngày nắng, việc di chuyển trên tuyến đường là cực hình vì bụi bẩn".

Trước tình hình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đã yêu cầu các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng trong tháng 9. Đồng thời, chủ đầu tư và nhà thầu phải khắc phục hạn chế, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa các đoạn đường đã thi công vào khai thác, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.