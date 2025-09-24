Hành trình sinh tồn 6 ngày trong rừng của cụ ông 78 tuổi ở Lâm Đồng

Sáng 24/9, trong căn nhà cấp bốn ở thôn Đạ Nghịt 1, phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng, cụ R Ông Ha Hoanh (78 tuổi) được con, cháu chăm sóc, hồi phục sức khỏe sau nhiều ngày lưu lạc trong rừng.

Cụ Ha Hoanh bắt đầu vào rừng thu hái nấm từ ngày 18/9, tuy nhiên, cụ lạc đường, gia đình mất liên lạc. Đến ngày 23/9, cụ Ha Hoanh được lực lượng chức năng tìm thấy ở khu vực rừng rậm rạp cách bìa rừng khoảng 8km.

Hành trình sinh tồn 5 ngày 6 đêm trong rừng của cụ ông 78 tuổi ở Lâm Đồng (Video: Minh Hậu).

Kể về những ngày lưu lạc ở chốn hoang vu, cụ Ha Hoanh cho biết, trưa 18/9, để cải thiện bữa ăn, cụ lái xe máy rời nhà, đến khu vực rừng cách nhà 6km để hái nấm. Hành lý cụ mang theo lúc đó chỉ bao gồm 1 con dao, áo mưa tiện lợi, mũ bảo hiểm và túi nylon dùng để đựng nấm.

“Tôi đi vào rừng, nghĩ hái một ít nấm rồi chiều sẽ về nhà, nhưng rồi bị lạc đường. Lúc đó, rừng cây rậm rạp, tôi tìm đường ra nhưng đi mãi vẫn không thấy lối mòn ban đầu”, cụ Ha Hoanh kể.

Màn đêm buông xuống, cụ ông chấp nhận ở lại rừng, chờ ngày hôm sau tiếp tục tìm đường để về nhà. “Về đêm, trời rất lạnh. Vì không có lửa nên tôi phải đến các gốc cây lớn trong rừng để ngủ, tránh rét”, cụ kể.

Cụ R Ông Ha Hoanh (bìa phải) trở về nhà sau 6 ngày 5 đêm lạc trong rừng ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Ngày hôm sau, khi chim rừng vừa cất tiếng hót, ông Ha Hoanh thức dậy, tiếp tục hành trình tìm đường thoát khỏi rừng già. Tuy nhiên, càng đi, cụ ông càng thấy địa hình, địa vật khác lạ.

Về 6 ngày 5 đêm trong rừng, cụ Ha Hoanh chia sẻ: “Tôi không mang theo đồ ăn, nước uống nên khi đói bụng, tôi tìm trái rừng để lót dạ. Khi không có trái cây, tôi tìm chặt đọt cây mây ăn chống đói. Khi khát nước thì tìm xuống các khe, suối trong rừng để uống. Ăn, uống xong, tôi lại lang thang, tìm đường ra”.

Anh Lơ Mu Ha Khen, con trai cụ Ha Hoanh cho biết, trước đây, cụ Ha Hoanh nhiều lần vào những cánh rừng ở địa phương để thu hái nấm, mật ong để mang về xuôi bán, kiếm tiền mưu sinh. Trong những năm gắn bó với rừng, ông Ha Hoanh 3 lần bị lạc đường nhưng được người nhà tìm thấy sớm, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Lần này, bố tôi lạc đường đến 6 ngày, những người trong nhà đã nghĩ đến tình huống xấu nhất”, anh Ha Khen nói.

Chân của cụ Ha Hoanh bị sưng tấy, tróc da do di chuyển tìm đường ra khỏi rừng (Ảnh: Minh Hậu).

Cũng theo anh Ha Khen, ngày đầu tiên mất liên lạc với cụ Ha Hoanh, những người trong gia đình, hàng xóm đã men theo lối mòn, đến khu vực cụ để lại xe máy và bắt đầu tìm kiếm. Thời điểm đó, những người trong đoàn lần theo các dấu chân, cành cây bị gãy để tìm nạn nhân nhưng khi đến vùng rừng rậm rạp thì mất dấu.

“Đến trưa 23/9, đoàn tìm kiếm phát hiện nhiều vỏ cây mây rừng mà bố tôi ăn, bỏ lại nên đã tập trung tìm kiếm. Cách đám vỏ mây khoảng hơn 100m, cán bộ trong đoàn thấy bố tôi nằm co ro ở hốc cây lớn, yếu ớt. Lúc đó, quần áo trên người của cụ bị ướt, rách tả tơi. Nếu hôm đó không tìm thấy, chắc bố tôi không qua khỏi”, anh Lơ Mu Ha Khen kể lại.

Con dao được cụ Ha Hoanh dùng để đi rừng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo anh Ha Khen, khu vực rừng cụ Ha Hoanh đi lạc thuộc địa phận xã Nam Ban - Lâm Hà (Lâm Đồng). Đây là khu vực rừng già, cây cối rậm rạm, nhiều suối và dốc cao nguy hiểm. Khu vực này từng có người lạc đường nhiều năm trước, cư dân địa phương ít người dám vào.

Già làng Ha Sang, 78 tuổi, cho hay, cụ Ha Hoanh nhiều lần đi rừng và từng bị lạc đường nhưng đây là lần cụ mất liên lạc lâu nhất. “Ngày người dân tìm thấy, cụ Ha Hoanh bị đói, lạnh, sức khỏe suy kiệt. Nếu không tìm thấy sớm sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện tại, cụ đã về nhà, được con, cháu chăm sóc, hồi phục sức khỏe”.

Người dân thăm hỏi, chúc mừng người nhà cụ Ha Hoanh (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, Dân trí thông tin, sáng 18/9, ông Ha Hoanh vào khu vực rừng tại tiểu khu 221, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý để thu hái nấm rừng. Tuy nhiên, ông Ha Hoanh lạc đường, người nhà mất liên lạc.

Sáng 22/9, nhận tin báo từ gia đình, gần 100 người thuộc lực lượng chức năng phường Langbiang - Đà Lạt, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, lực lượng chức năng xã Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà (Lâm Đồng), người dân tổ chức tìm kiếm cụ Ha Hoanh.

Đến trưa 23/9, lực lượng chức năng tìm thấy cụ Ha Hoanh trong trạng thái mệt lả, bị lạnh.