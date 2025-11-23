Nghĩa đồng bào sưởi ấm vùng lũ Khánh Hòa sau 5 ngày cô lập

Mưa lớn kéo dài từ ngày 17-19/11 đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Tỉnh lộ 707 đoạn qua xã Bác Ái Tây (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ), khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Hàng chục ngôi nhà bị hư hại, cuốn trôi, hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Theo báo cáo của UBND xã Bác Ái Tây, tuyến Tỉnh lộ 707 bị sạt lở tại 10 điểm, trong đó có 3 điểm đặc biệt nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Mặc dù đơn vị thi công đã nỗ lực khắc phục, nhưng mưa lớn kéo dài khiến việc thông tuyến gặp nhiều khó khăn, vừa xử lý xong đoạn này thì đoạn khác lại tiếp tục sạt lở.

Đến trưa 23/11, đường vào thôn Bạc Rây 2 vẫn đang trong quá trình khắc phục. Nhiều tình nguyện viên và công chức xã Bác Ái Tây đã được huy động, men theo bờ suối để vận chuyển nhu yếu phẩm vào hỗ trợ bà con.

Trận lũ quét vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa: 22 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn (14 nhà đổ sập, cuốn trôi; 8 nhà có nguy cơ đổ sập), 11 nhà khác cần sửa chữa. Tuyến đường vào điểm phụ của ủy ban xã đã cơ bản được khắc phục, tạo điều kiện cho các đoàn hỗ trợ tiếp cận, mang lương thực và nhu yếu phẩm đến người dân.

Đa phần người dân xã Bác Ái Tây là đồng bào dân tộc thiểu số, sống dựa vào nương rẫy. Nhiều ngày qua, công việc bị gián đoạn, cuộc sống sinh hoạt gặp vô vàn khó khăn do không có điện, nước và sóng điện thoại. Mì gói, bánh, sữa... trở thành những mặt hàng thiết yếu nhất đối với bà con lúc này.

Lực lượng Công an xã Bác Ái Tây đã túc trực để hướng dẫn các đoàn cứu trợ phân phát quà đến người dân.

Những nụ cười rạng rỡ của trẻ em khi nhận được sữa, bánh, cơm hộp và áo phao - vật dụng cần thiết để phòng tránh những trận mưa lũ tiếp theo. H'en Ni (áo đen) chia sẻ: "Nghe có đoàn cứu trợ nên hai chị em đi bộ 3km đến ủy ban để nhận quà. Mấy hôm nay ba mẹ không đi chợ được nên nhà không còn gì ăn".

Anh Bào tranh thủ cho hai con ăn trưa muộn. Anh nhớ lại đêm 19/11 kinh hoàng: "Do không lường trước được ảnh hưởng lớn của lũ đợt này nên nhà tôi không chuẩn bị gì. Đêm đó, mưa lớn, nghe tiếng đất đá đổ quanh nhà mà không làm được gì khác, cũng không dám chạy đi đâu".

Chiều 23/11, những đứa trẻ tranh thủ sạc nhờ điện thoại ở trạm máy phát điện, bởi nhiều ngày qua, cuộc sống của người dân nơi đây hoàn toàn không có điện.

Tại thôn Bố Lang, gia đình bà Cà Bé trở thành điểm tập trung lấy nước sinh hoạt của khoảng 10 hộ dân trong thôn, bởi đây là giếng nước dự trữ duy nhất còn lại trong khu vực.

Do giao thông bị chia cắt, người dân không thể đi chợ, đèn cầy thắp sáng cũng cạn kiệt, đèn pin được sử dụng hết sức tiết kiệm.

Ngày 22/11, ông Lê Huyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sạt lở trên tuyến Tỉnh lộ 707. Ông yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, cố gắng thông tuyến một chiều để kết nối với trung tâm xã, đảm bảo đời sống cho người dân.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lũ những ngày qua ở miền Trung đã gây ra những thiệt hại nặng nề: 90 người thiệt mạng (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 12 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2). 1.154 ngôi nhà bị hư hỏng và 85.733 ngôi nhà bị ngập ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế (đến sáng 23/11) là 9.035 tỷ đồng, bao gồm: Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng.