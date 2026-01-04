Tạm giữ anh em ruột liên quan nhiều vụ trộm cắp, lừa đảo

Ngày 3/1, Công an xã Tuy Phước (Gia Lai) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Thành Giàu (SN 2001) và em ruột là Nguyễn Thành Mạnh (SN 2006), cùng trú tại xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 29/12/2025, Công an xã Tuy Phước tiếp nhận trình báo của bà B.T.A. (SN 1976, trú tại thôn Vinh Thạnh 2, xã Tuy Phước, Gia Lai) về việc bị mất trộm xe máy khi dựng trước nhà vào chiều 28/12.

Hai anh em Giàu (trái) và Mạnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Tuy Phước).

Qua điều tra, Công an xã Tuy Phước xác định Giàu và Mạnh là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên và bắt giữ. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Quá trình làm việc, Giàu và Mạnh khai nhận còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn xã Tuy Phước và một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phường Bình Định, tỉnh Gia Lai.

Khoảng 9h ngày 27/12, lợi dụng mối quan hệ quen biết, hai đối tượng đến nhà bà Đ.T.N.S. (SN 1967, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng ở phường Bình Định), tự xưng là bạn của con trai bà S. và được gọi đến hỗ trợ công việc đám tang.

Với lý do cần tiền trả taxi và sử dụng điện thoại liên lạc công việc, Giàu và Mạnh đã lừa lấy của bà S. số tiền 600.000 đồng cùng một điện thoại di động trị giá khoảng 4,2 triệu đồng.

Công an xã Tuy Phước đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.