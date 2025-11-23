Nghẹt thở khoảnh khắc người dân đập cửa gọi hàng xóm chạy lũ trong đêm

Ngày 23/11, nhiều trang mạng xã hội đang lan truyền clip hàng xóm đập cửa gọi chạy lũ giữa đêm, khiến nhiều người thót tim. Theo nội dung được ghi lại, khi cả khu vực chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Bất ngờ có tiếng đập cửa dồn dập cùng lời kêu gọi, hô hoán từ phía ngoài.

Nghe tiếng gọi gấp gáp của hàng xóm, những người trong nhà bật dậy hoảng loạn. Ánh đèn pin chập chờn soi lên khung cảnh nước đã ngập đến thềm.

Khoảnh khắc hàng xóm đập cửa gọi gia đình chạy lũ trong đêm (Video: Quang Hiệu).

Người hàng xóm liên tục hô lớn “không cầm cái gì nữa hết”, thúc giục những người trong nhà nhanh chóng thoát ra ngoài. Cả gia đình bên trong nhà chỉ kịp ôm vội cháu nhỏ rồi vội vàng lội qua dòng nước đang cuộn xiết ngay trước cửa.

Khoảnh khắc cả gia đình ghì chặt nhau, dò từng bước để thoát khỏi căn nhà đang bị nước vây quanh khiến nhiều người thót tim. Chỉ cần chậm vài phút thôi, hậu quả có thể đã không thể tưởng tượng được.

Trên mạng xã hội, nhiều người phỏng đoán sự việc xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai hay Đắk Lắk, những nơi đang chịu thiệt hại nặng do mưa lũ.

Vị trí nước lũ chảy qua trước nhà anh Hiệu (Ảnh: Quang Hiệu).

Tuy nhiên, qua xác minh của phóng viên, vụ việc thực tế xảy ra vào khoảng 1h ngày 18/11 tại thôn 2, xã Trà Tân (tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc thành phố Đà Nẵng). Một địa phương cũng bị thiệt hại trong đợt lũ cuối tháng 10.

Anh Quang Hiệu (trú tại xã Trà Tân, chủ nhân clip) xác nhận thông tin trên và cho biết thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa lớn, sạt lở ở thượng nguồn khiến lũ đổ về bất ngờ, dòng nước xiết dâng cao từng phút và cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.

Trong nhà lúc đó chỉ có người bà, cùng cháu nhỏ và em trai anh đang ngủ; khi đó vợ chồng anh đang ở bệnh viện chăm con.

Anh Hiệu bày tỏ, khi xem lại camera anh mới thót tim vì quá nguy hiểm, nhờ sự giúp đỡ kịp thời của hàng xóm và tinh thần cảnh giác trong đêm, cả gia đình may mắn thoát nạn.