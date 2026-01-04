Người đàn ông chuyển nhầm tiền ở nước ngoài, về nước “cầu cứu” công an xã

Ngày 3/1, Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã hỗ trợ thành công một công dân bị chuyển khoản nhầm 40 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, anh Cao Tiến Công (trú tại xóm Nghi Phương 5, xã Thần Lĩnh) đến công an xã đề nghị hỗ trợ xác minh tài khoản chuyển tiền nhầm.

Công an xã Thần Lĩnh hỗ trợ anh Công nhận lại 40 triệu đồng chuyển khoản nhầm (Ảnh: Đình Cường).

Theo trình bày của anh Công, ngày 22/12/2025, khi đang làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc), do sơ suất đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ 40 triệu đồng. Do đang ở nước ngoài, anh Công không thể liên hệ với chủ tài khoản nói trên để xin lại số tiền chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thần Lĩnh đã khẩn trương rà soát, xác định người nhận được tiền chuyển khoản là công dân xã Bạch Hà (tỉnh Nghệ An), đang làm việc tại Nhật Bản.

Công an xã Thần Lĩnh phối hợp Công an xã Bạch Hà hướng dẫn công dân thủ tục hoàn trả lại toàn bộ số tiền 40 triệu đồng cho anh Cao Tiến Công.

Anh Công bày tỏ sự cảm kích, dù trong thời gian nghỉ Tết dương lịch nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thần Lĩnh và xã Bạch Hà đã nhiệt tình, trách nhiệm hỗ trợ anh nhận lại số tiền nói trên.