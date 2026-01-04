Quốc tế phản ứng sau vụ Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela

Lực lượng hành pháp Mỹ lên máy bay được cho là chở vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đáp xuống sân bay ở New York (Ảnh: WCBS).

Theo Time, Liên hợp quốc bày tỏ “vô cùng lo ngại” trước các cuộc không kích của Mỹ và việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cho rằng những hành động này có thể đã vi phạm luật pháp quốc tế.

“Những diễn biến này tạo ra một tiền lệ nguy hiểm”, ông Stéphane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, cho biết.

“Tổng thư ký vô cùng lo ngại trước sự leo thang gần đây tại Venezuela, mà đỉnh điểm là hành động quân sự của Mỹ hôm nay trên lãnh thổ nước này, điều có thể kéo theo những hệ quả đáng lo ngại đối với khu vực”, tuyên bố cho hay.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Tổng thư ký tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên phải tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc. Ông đặc biệt lo ngại rằng các quy tắc của luật pháp quốc tế đã không được tôn trọng".

Cùng ngày, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc “vô cùng bàng hoàng và lên án việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền” khi bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đề nghị Mỹ “làm rõ ngay lập tức” tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông.

"Chúng tôi vô cùng lo ngại trước thông tin rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông đã bị cưỡng chế đưa ra khỏi đất nước do hành động của Mỹ ngày hôm nay. Chúng tôi kêu gọi làm rõ ngay lập tức tình hình này”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hôm 3/1.

Thông cáo nhấn mạnh, "việc tôn trọng chủ quyền là một nguyên tắc then chốt của luật pháp quốc tế".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án hành động bắt giữ của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh bất cứ lý do nào biện minh cho những hành động đó là “không thể chấp nhận được”.

“Điều quan trọng nhất là ngăn chặn sự leo thang tiếp theo và tập trung tìm kiếm lối thoát cho tình hình thông qua đối thoại. Tất cả các bên nên tìm cách giải quyết các vấn đề của mình bằng các giải pháp dựa trên đối thoại. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ trong việc này”, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva gọi cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là một “sự vi phạm nghiêm trọng” đối với chủ quyền của quốc gia này. Ông nói, cuộc tấn công đã vượt qua một “lằn ranh không thể chấp nhận”.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cũng lên án chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời kêu gọi quốc tế phản ứng khẩn cấp.

Trong một tuyên bố được đăng tải bởi nhiều đại sứ quán Cuba trên khắp thế giới, Havana cho biết họ “lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela” và đề nghị cộng đồng quốc tế có hành động khẩn cấp.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố, chính phủ của bà “mạnh mẽ lên án và bác bỏ” cuộc tấn công này.

Trong một tuyên bố đăng trên X, Tổng thống Chile Gabriel Boric Font bày tỏ “quan ngại và lên án” đối với các hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela.

“Chile tái khẳng định cam kết đối với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, như cấm sử dụng vũ lực, không can thiệp, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Cuộc khủng hoảng Venezuela phải được giải quyết thông qua đối thoại và với sự ủng hộ của chủ nghĩa đa phương, chứ không phải bằng bạo lực hay sự can thiệp từ bên ngoài”, nhà lãnh đạo Chile nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà đang theo dõi tình hình “rất sát sao” và nói thêm, “bất kỳ giải pháp nào cũng phải tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc”.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho hay ông sẽ tiếp tục trao đổi với các đối tác Mỹ về quá trình chuyển tiếp ở Venezuela.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói, Pháp mong muốn một quá trình chuyển tiếp ở Venezuela được giám sát bởi Edmundo Gonzalez Urrutia, cựu ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi năm 2024.

Trong khi đó, chính trường Mỹ khá chia rẽ về việc bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela. Các nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra ủng hộ chiến dịch này, thì đảng Dân chủ cảnh báo đây là hành động tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những bình luận trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Maduro trong một chiến dịch diễn ra tại Caracas và các khu vực khác của quốc gia Nam Mỹ này.

Hiện chưa rõ tình trạng và tung tích của vợ chồng Tổng thống Maduro, nhưng một quan chức của Mỹ cho biết, một máy bay chở họ đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở bang New York.