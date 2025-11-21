Cuộc sống hai không của người dân Phan Rang trong ngày thứ 5 chống lũ

Mặc dù mực nước lũ tại Phan Rang đã rút đáng kể trong ngày 21/11, nhiều ngôi làng ven sông Dinh vẫn chìm trong biển nước, bị cô lập hoàn toàn. Khi màn đêm buông xuống, khung cảnh nơi đây trở nên vắng lặng, chỉ còn le lói ánh đèn từ những máy phát điện, soi rọi các thôn dọc sông Dinh, đoạn từ cầu Đạo Long đến quốc lộ 1A.

Căn nhà của cụ Lê Thị Lời (85 tuổi), vốn ngập sâu đến 2m hai ngày trước, nay nước vẫn còn mấp mé sàn nhà.

Cụ Lời và con trai dùng đèn năng lượng mặt trời để ăn bữa cơm tối do lực lượng chức năng phát tặng.

Dù nằm ngay trung tâm thành phố Phan Rang cũ, gia đình ông Võ Văn Nha (thôn Phước Khánh) đã phải dùng bếp than để nấu ăn, đun nước suốt ba ngày qua.

Sau khi nước lũ rút, gia đình chị Nga quây quần bên nhau dưới ánh đèn pin, tiếp tục dọn dẹp lớp bùn đất còn sót lại.

Chiều 21/11, nhiều ngôi nhà tại xã Ninh Phước (TP Phan Rang cũ) vẫn chìm trong nước lũ.

Các lối vào độc đạo dẫn vào thôn Thuận Lợi vẫn ngập sâu, buộc người dân phải dùng xuồng để vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết.

Theo chia sẻ của người dân, đây là ngày thứ 5 khu vực này chống lũ. Trước đó, lũ lên nhanh vào tối 17/11, sau đó rút dần và lên lại lần thứ 2 vào ngày 19/11.

Hàng dài người dân chờ nhận cơm, nước vào chiều tối 21/11. Do khu vực này vẫn chưa có điện, nước, việc sinh hoạt của người dân vẫn còn nhiều bất tiện.

"Nhà tôi ở trên cao mà vẫn bị ngập đến nửa nhà, hôm nay rút bớt nhưng đồ đạc cũng bị hư hỏng nặng", ông Võ Văn Dũng chia sẻ trong lúc bồng cháu ngoại đi lấy cơm chiều.

Người dân khu vực Phan Rang cũ chủ yếu sống bằng nghề nông, trồng hoa màu. Sau khi nước lũ rút, nhiều hecta đất canh tác trở nên xơ xác. "Nhà tôi trồng vụ táo cho mùa Tết năm nay, nhưng giờ đã mất trắng. Ước tính thiệt hại hơn 50 triệu đồng", ông Dũng chia sẻ.

Gia súc, gia cầm không kịp chạy lũ, bồng bềnh trong biển nước. Nhiều gia đình không kịp dọn đồ đạc đành bỏ trôi trong nước, hư hỏng nặng.

Căn nhà của chú anh Tân bị đổ sập trong nước lũ chiều ngày 19/11.

Cách thôn Thuận Lợi khoảng 1km, thầy cô trường Tiểu học Thuận Hoà - Hiệp Hoà tất bật dọn dẹp lại bàn ghế, lớp học sau khi nước rút khỏi sân trường.

Nhiều sách vở, truyện tranh của trường bị hư hỏng phải bỏ đi. "Một số học sinh của trường còn ở trong vùng bị cô lập, trường sẽ bố trí sắp xếp lịch học bù hoặc dạy online cho các em trong những ngày tới", cô Kim Chi (hiệu trưởng trường) chia sẻ.

Cơn lũ vừa qua, được đánh giá là lớn nhất trong 22 năm, đã quét qua vùng hạ lưu sông Dinh gây thiệt hại khôn lường, để lại những hậu quả nặng nề cho cuộc sống và sinh kế của người dân địa phương.