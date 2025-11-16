"Nghẹt thở" với cuộc diễn tập PCCC lớn nhất năm ở TPHCM

Công an TPHCM vừa triển khai cuộc diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lớn nhất trong năm, huy động hơn 3.000 người và gần 100 phương tiện chuyên dụng tham gia hôm 14/11. Buổi diễn tập được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh khiến các công trình cao tầng, siêu cao tầng liên tục xuất hiện cùng nhiều nguy cơ cháy nổ phức tạp đi kèm.

Dự diễn tập có Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó chính uỷ Bộ Tư lệnh TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy nổ phức tạp tại khu đô thị cao tầng, chủ động thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ).

Kịch bản phức hợp, nhiều mũi nguy cơ cùng lúc

Công an TPHCM chọn Khu đô thị Vinhomes Grand Park làm nơi diễn tập vì có đặc thù là đô thị thông minh, tích hợp trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thương mại với gần 80 khối nhà cao tầng. Trong đó, tòa GH6, nơi diễn tập trọng điểm có diện tích sử dụng lớn, mật độ cư trú cao và chứa nhiều thiết bị điện, vật liệu dễ cháy. Nếu xảy ra hỏa hoạn, nguy cơ lan nhanh và gây thiệt hại nghiêm trọng là rất lớn.

Việc diễn tập ở tòa GH6 không chỉ là quy định, mà còn xuất phát từ yêu cầu thực tế trong và ngoài nước ghi nhận những vụ cháy ở nhà cao tầng để lại hậu quả nặng nề, như vụ cháy tại Chung cư Carina Plaza, quận 8 cũ, làm 13 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Từ các bài học này, Công an TPHCM nhấn mạnh việc diễn tập là cơ hội để các lực lượng rà soát phương án, nâng cao khả năng phối hợp, chủ động kiểm soát nguy cơ và đảm bảo an toàn cho cư dân trong trường hợp sự cố xảy ra.

Tình huống giả định trong buổi diễn tập được xây dựng dựa vào những rủi ro cao nhất trên thực tế. Hỏa hoạn được giả định bắt đầu ở tầng hầm B1 khu Glory Heights (gồm 5 tòa nhà) do xe máy rò rỉ xăng, gặp nguồn nhiệt và chập điện, sau đó lan sang các phương tiện khác. Khói và khí độc theo lối thang bộ và hộp kỹ thuật, lan lên các tầng trên, khiến việc thoát nạn càng khó khăn.

Chưa dừng lại ở đó, tại căn hộ GH6-123 tầng 7, một đám cháy giả định khác xuất hiện do chủ nhà bỏ chạy, quên tắt bếp và khóa van gas. Lúc này có 25 cư dân bị mắc kẹt tại các tầng 7, 8 và khu vực cao hơn. Bên ngoài, tại đại lộ Rodeo gần Vincom Mega Mall, sự hoảng loạn dẫn đến va chạm giữa hai ô tô, khiến 4 người bị thương và mắc kẹt trong xe.

Theo thống kê, vào thời điểm giả định, toàn khu có khoảng 10.000 người sinh sống và làm việc, khiến tình huống thoát hiểm ở tầng cao càng trở nên thách thức khi khói độc lan nhanh.

Cuộc diễn tập huy động 3.100 người tham gia, với 99 phương tiện chuyên dụng được triển khai, từ xe thang, xe chữa cháy, xe trạm bơm đến xe cứu thương và phương tiện đặc chủng phục vụ cứu nạn trên cao.

Tiếp nhận thông tin từ hệ thống báo tin cháy (Gsafe), Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07), có mặt tại Trung tâm Chỉ huy, điều phối, triển khai lực lượng và báo cáo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TPHCM, về tình hình, công tác triển khai.

Tại trung tâm chỉ huy tiền phương, Thượng tá Bùi Trung Hiếu, Phó phòng PC07, điều phối các xe chữa cháy, xe thang, ô tô tiếp nước, robot chữa cháy, các lực lượng khác triển khai công tác chữa cháy và tìm kiếm các nạn nhân. Xe hút khói, robot chữa cháy cùng lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, lực lượng quân sự thành phố với mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí tiến vào tầng hầm xử lý đám cháy.

Tại tòa nhà, các đơn vị chia làm nhiều mũi, dùng thang leo và thang máy chuyên dụng để tiếp cận các tầng cao, chó nghiệp vụ cùng các chiến sĩ cảnh sát cơ động và lực lượng quân sự tìm người bị nạn, đưa đến cho đội ngũ y tế và Hội Chữ thập đỏ sơ, cấp cứu tại chỗ, trước khi nhanh chóng chuyển đến bệnh viện.

Kết quả buổi diễn tập cho thấy các đơn vị phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, đặc biệt trong khâu điều phối, tiếp cận hiện trường và tổ chức cứu hộ trên cao. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật, phương tiện hiện đại cũng giúp xử lý tình huống nhanh và chính xác hơn.

80% vụ cháy xuất phát từ điện

Đại tá Trần Văn Hiếu cho biết, 80% nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ việc sử dụng thiết bị điện không an toàn, và các phương tiện chập điện gây cháy tại các tầng hầm giữ xe. Khi xảy ra cháy, người dân hoảng loạn; ban quản lý, ban quản trị chung cư điều phối không kịp thời, lúng túng.

“Do đó, mục đích diễn tập là tăng cường năng lực ý thức, kỹ năng cho người dân, ban quản trị, ban quản lý chung cư, lực lượng chữa cháy cơ sở”, Đại tá Trần Văn Hiếu nói.

Đại tá Trần Văn Hiếu báo cáo nội dung diễn tập với Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp (Ảnh: Tùng Nguyễn).

Một điểm mới quan trọng được nhấn mạnh trong buổi diễn tập là triển khai Đề án lắp đặt thiết bị cảnh báo sớm (Gsafe) của Bộ Công an. Theo Đại tá Trần Văn Hiếu, từ năm 2026, các cơ sở bắt buộc phải trang bị hệ thống cảnh báo tự động kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy của Công an TPHCM và Cục Cảnh sát PCCC.

Trưởng phòng PC07 cho biết, hệ thống báo cháy Gsafe thực chất là một giải pháp truyền tin thông minh, hoạt động như cầu nối tự động giữa hệ thống báo cháy tại chỗ với Trung tâm Chỉ huy PCCC (114) và người quản lý. Hệ thống này được thiết kế đặc biệt để rút ngắn nhất thời gian phát hiện và thông báo cháy, qua đó giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Gsafe nổi bật với khả năng kết nối đa dạng và dự phòng (Ethernet và 4G), cảnh báo đa kênh (cuộc gọi, SMS, ứng dụng), cùng khả năng tương thích với hầu hết tủ trung tâm báo cháy thông dụng. Hệ thống cho phép giám sát từ xa 24/7 qua ứng dụng GSafe Pro và tự động báo lỗi khi phát hiện sự cố. Quy trình vận hành bao gồm: Phát hiện cháy, truyền tín hiệu qua Gsafe, gửi cảnh báo đa kênh đến Trung tâm 114 và người quản lý, cuối cùng là xử lý và phối hợp chữa cháy.

Đại tá Trần Văn Hiếu cho biết, lực lượng chức năng đang tăng cường tuyên truyền, lắp đặt thiết bị cảnh sát sớm cho khoảng 200.000 cơ sở ở TPHCM trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TPHCM, đánh giá cao sự chủ động của Công an Thành phố trong công tác chuẩn bị, huấn luyện và tổ chức diễn tập. Phó giám đốc Công an TPHCM khẳng định đây là dịp quan trọng để rà soát, đánh giá khả năng chỉ huy, điều hành và sự phối hợp tác chiến giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng tại chỗ trong tình huống cháy nổ thực tế.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cho rằng, trong bối cảnh TPHCM có hơn 3.500 tòa nhà cao tầng và siêu cao tầng, với mật độ người ở, hoạt động cao, việc diễn tập thường xuyên, nâng cao ý thức cư dân và hoàn thiện công nghệ cảnh báo sẽ là chìa khóa giảm thiểu thiệt hại khi sự cố xảy ra.