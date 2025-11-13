Công an TPHCM nêu khó khăn lớn nhất trong việc chữa cháy xe điện

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 13/11, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) TPHCM, đã thông tin về công tác cứu hỏa và đảm bảo an toàn liên quan đến xe điện.

Theo đại diện Công an TPHCM, vấn đề cần lưu ý nhất trong các đám cháy xe điện là pin xe điện. Các đám cháy xe điện thường xuất phát từ việc nhiệt lượng của pin tăng cao do lỗi của nhà sản xuất, tác động bên ngoài, va chạm cơ học hoặc sự cố trong quá trình sử dụng.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Lúc này, pin xe điện sẽ xảy ra chuỗi phản ứng hóa học gây tỏa nhiệt, đồng thời sinh ra khí oxy, dẫn đến hiện tượng cháy trong pin. Pin xe điện thường bố trí trong khoang kín dưới gầm xe, được bao bọc bởi vỏ kín và chắc chắn. Các vụ cháy chỉ biểu hiện ra bên ngoài bằng ánh sáng và nhiệt lượng.

"Khó khăn lớn nhất trong việc chữa cháy pin xe điện là đưa chất chữa cháy vào bên trong pin", Thượng tá Nguyễn Văn Tùng phân tích.

Để hạn chế thiệt hại và phòng tránh các vụ hỏa hoạn do xe điện, Công an TPHCM khuyến cáo người sử dụng xe điện cần kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ cho xe theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. Việc bảo dưỡng, bảo trì cần thực hiện đối với pin, hệ thống sạc và các hệ thống khác của xe nhằm phát hiện kịp thời các dấu hiệu hỏng hóc, hao mòn.

Khi sử dụng sạc, người dân cần dùng sạc chính hãng, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, không sử dụng các loại pin trôi nổi để tự thay thế. Khu vực sạc cần thiết kế ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp để giảm nguy cơ cháy nổ.

Ngoài ra, khu vực sạc pin không nên để chứa vật tư, hàng hóa dễ cháy. Nếu được thiết kế ở nơi có vật tư, hàng hóa, tầng hầm, khu vực sạc cần được bố trí ở phòng riêng, ngăn cách với xung quanh bằng vật liệu không cháy, khó cháy để tránh cháy lan khi xảy ra hỏa hoạn.

Bên cạnh đó, người dân không nên sạc pin cho xe trong thời gian dài, từ ngày này qua ngày khác. Việc sạc xe điện cần có người quan sát để xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.

Trong trường hợp phát hiện hỏa hoạn, người dân cần sử dụng các phương tiện chữa cháy tiếp cận nguồn lửa, làm mát vị trí xung quanh, di dời vật tư, hàng hóa để tránh cháy lan.