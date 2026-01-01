Sau vụ đồ hộp Hạ Long, Hải Phòng siết kiểm soát thịt dịp Tết

Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 407/BCĐ-ATTP, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Theo đó, các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Y tế được giao chủ động thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra cơ sở giết mổ tập trung, giết mổ nhỏ lẻ, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thịt và sản phẩm từ thịt.

Nội dung kiểm tra chú trọng phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguy cơ thịt và sản phẩm từ thịt nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi (ASFV).

Trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2026, các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố sẽ tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các mặt hàng thịt và sản phẩm từ thịt nhằm kịp thời phát hiện thực phẩm nhiễm ASFV.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, chợ dân sinh, chợ tự phát và các cơ sở sơ chế, chế biến nhỏ lẻ.

Cùng với công tác kiểm tra, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm “ăn chín, uống sôi”.

Ban Chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nhằm phòng ngừa ngộ độc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong dịp Tết.

Trước đó, Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long bị phát hiện thu mua, lưu giữ khoảng 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ số thịt không bảo đảm an toàn thực phẩm đã được tiêu hủy theo quy định.

Vụ việc cho thấy công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đối với thịt và các sản phẩm từ thịt vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trụ sở Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trước đó, ngày 10/1 VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969), Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Ông Toàn bị xác định có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh.

Ba người liên quan bị bắt gồm: Phạm Thị Thúy Lan, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan, nhân viên trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng.

Các cá nhân này liên quan việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất.

Như đã đưa tin, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện hai ô tô vận chuyển hơn 1.274kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Số thịt được vận chuyển từ vùng có dịch đến các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn để tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu thịt trên xe và mẫu thịt lưu trữ trong kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng của công ty, Công an TP Hải Phòng đã niêm phong 4 kho lạnh, chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Toàn bộ số thịt nhiễm bệnh sau đó bị tiêu hủy theo quy định.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đến ngày 24/12/2025, 9 bị can liên quan đã bị khởi tố.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.